В мобильных ФАПах жители отдаленных сел региона проходят диспансеризацию и вакцинацию

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В Самарской области продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции. Прививки от COVID-19 уже сделали более 1 миллиона 723 тысяч жителей Самарской области. Повторную вакцинацию прошли свыше 420 тысяч человек. В целях повышения доступности профилактических мероприятий в регионе организована работа мобильных фельдшерско-акушерских пунктов.

Развитие первичной медико-санитарной помощи — одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В учреждения здравоохранения Самарской области поступило 19 мобильных ФАПов, ключи от которых главным врачам вручил глава региона Дмитрий Азаров в апреле 2021 года Специалисты выезжают в отдаленные населенные пункты для проведения вакцинации, диспансеризации и профилактических осмотров.

«На территории Волжского района работают два передвижных фельдшерско-акушерских пункта: один прикреплён к селу Рождествено, другой — к микрорайону Южный город. Специалисты выезжают в села Курумоч, Петра-Дубрава, Воскресенка, Черноречье, Дубовый умёт, поселок Культура и другие, — рассказал заместитель главного врача Волжской центральной районной больницы Андрей Солтанов. — Мобильные ФАПы позволяют увеличить охват населения профилактическими прививками и диспансеризацией. В преддверии праздничных дней, встреч с друзьями и близкими приглашаем всех пройти вакцинацию, защитить свое здоровье. Не менее важно сейчас пройти диспансеризацию: обследование поможет выявить факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. В мобильном ФАПе жители могут пройти необходимые исследования».

Жительница поселка Культура Волжского района Галина Воробьева обратилась к специалистам мобильной бригады для того, чтобы пройти диспансеризацию.

«На странице администрации сельского поселения Дубовый Умёт сообщили о том, что состоится такая вот прекрасная встреча с медработниками, и мы с удовольствием пришли, — рассказала Галина Алексеевна. — Мне сделали электрокардиограмму, взяли кровь на общий анализ и биохимию, проверили сатурацию. Удобство такого передвижного пункта в том, что не нужно ехать в Дубово-Уметскую поликлинику. В следующий раз планирую повторно привиться от коронавируса».

С начала прививочной кампании вакцинацию от новой коронавирусной прошли почти 60 000 жителей Волжского района.

Фото из открытых источников