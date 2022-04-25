В минздраве СО обсудили вопросы обеспечения пациентов медицинскими изделиями

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В министерстве здравоохранения Самарской области состоялось рабочее совещание с участием специалистов ведомства, главного внештатного специалиста по профилю «десткая эндокринология» и представителей Самарской региональной общественной организации «Общество детей-инвалидов с диабетом и их семей» и Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, матерей юных пациентов, страдающих сахарным диабетом.

Министерству здравоохранения дополнительно выделены средства областного бюджета в целях обеспечения в 2022 году детей, больных сахарным диабетом, и беременных женщин медицинскими изделиями для непрерывного мониторинга глюкозы и флэш-мониторинга глюкозы.

На совещании обсудили порядок обеспечения пациентов такими медицинскими изделиями.

Как подчеркнул заместитель министра здравоохранения — руководитель департамента фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения Асланбек Майрамукаев, такие встречи будут проводиться регулярно.

«Важно получать обратную связь от родителей из первых уст, — отметил замминистра. — Все проблемные вопросы, которые возникают в медучреждениях при организации обеспечения медицинскими изделиями, мы берем на контроль и совместно с главными внештатными специалистами прорабатываем, решаем. Такое одновременное взаимодействие с родителями, представителями общественных организаций и медицинскими работниками, безусловно, поможет сформировать эффективный открытый порядок обеспечения медицинскими изделиями и контролировать его исполнение на местах».

На встрече мамы, дети которых по показаниям уже обеспечены медицинскими изделиями для непрерывного мониторинга глюкозы, поделились информацией об опыте использования систем, их эффективности. «Это прорыв, — отметила участница совещания Наталья Борисовна. – Можно сказать, это другая жизнь. У моего ребенка стаж диабета 15 лет, и очень хочется сохранить здоровье ребенка в полной мере. Я хочу, чтобы мой ребенок был здоров, и учился, и работал, и был полноценным членом общества, приносил пользу себе и государству. Это, конечно, серьезные усилия семьи, врачей. Это можно в нашем случае сделать при использовании системного мониторинга. И здорово, что мы получили его».

По итогам встречи принято решение о проведении дополнительных обучающих семинаров как для специалистов поликлиник, так и для родителей по вопросам использования систем непрерывного мониторинга глюкозы и флэш-мониторинга глюкозы.

Фото из открытых источников