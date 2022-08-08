Я нашел ошибку
Главные новости:
Юные журналисты Самарской области отличились на фестивале «Волжские встречи-32»!
Юные журналисты Самарской области отличились на фестивале «Волжские встречи-32»!
Запущена первая региональная услуга с использованием мобильной подписи Госключа
Запущена первая региональная услуга с использованием мобильной подписи Госключа
Власти Японии намерены сохранить свои интересы в проекте "Сахалин-1"
Власти Японии намерены сохранить свои интересы в проекте "Сахалин-1"
Молодой сызранец взял вредит, испугался родителей и сообщил в полицию о мошенниках
Молодой сызранец взял вредит, испугался родителей и сообщил в полицию о мошенниках
8 августа во всем мире врачи-офтальмологи отмечают профессиональный праздник.
8 августа во всем мире врачи-офтальмологи отмечают профессиональный праздник
Зарплаты в биткоинах становятся популярными во всем мире
Зарплаты в биткоинах становятся популярными во всем мире
В Самаре на развязке на Ново-Садовой рабочие начали устанавливать освещение
В Самаре на развязке на Ново-Садовой рабочие начали устанавливать освещение
В Самаре на Мехзаводе сгорела двухэтажка
В Самаре на Мехзаводе сгорела двухэтажка
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.37
0.11
EUR 61.36
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Фестиваль "Жигулевская вишня" снова пройдет в Ширяево
Куйбышевская ЖД приглашает на праздничные мероприятия ко Дню железнодорожника
Самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"!
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Минобрнауки оценили лекарственный суверенитет в 200 млрд рублей

8 августа 2022 09:39
153
В Минобрнауки оценили лекарственный суверенитет в 200 млрд рублей

Для вывода на экспорт 50 оригинальных российских лекарств и достижения лекарственного суверенитета к 2030 году потребуется 200 млрд руб., говорится в концепции поддержки фармотрасли, разработанной рабочей группой при Минобрнауки.

К 2030 году Россия может достичь лекарственного суверенитета (который предполагает, что произведенные в стране препараты будут занимать долю 85% в упаковках), а также экспортировать не менее 50 собственных оригинальных лекарств, однако на это потребуется не менее 200 млрд руб. Об этом говорится в концепции поддержки фармацевтической отрасли, которую разработали эксперты одной из рабочих групп при Минобрнауки.

Текст концепции есть у РБК, ее подлинность подтвердили три источника, знакомых с ее содержанием. По словам двух источников РБК, пилот концепции был направлен заместителю министра науки и высшего образования Алексею Медведеву, в дальнейшем он должен быть представлен курирующему сферу научных исследований и разработок вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

В пресс-службе правительства РБК сообщили, что концепция в аппарат правительства не поступила. Источник РБК в Минобрнауки подтвердил факт существования группы при заместителе министра Медведеве и то, что работа над концепцией велась.

На сегодняшний день доля иностранных производителей лекарств на российском рынке в денежном выражении составляет 55% при общем объеме рынка 2,3 трлн руб., в количественном выражении — 33% из 6,5 млрд упаковок, говорится в концепции. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк сказал РБК, что концепция вполне корректно отражает положение вещей: по подсчетам DSM, объем фармрынка по итогам прошлого года также составил 2,3 трлн руб.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
8 августа 2022  11:16
Лечение детских зубов в Самаре
15
8 августа 2022  11:14
Коррекция формы подбородка в Самаре
17
8 августа во всем мире врачи-офтальмологи отмечают профессиональный праздник.
8 августа 2022  10:36
8 августа во всем мире врачи-офтальмологи отмечают профессиональный праздник
84
В Минобрнауки оценили лекарственный суверенитет в 200 млрд рублей
8 августа 2022  09:39
В Минобрнауки оценили лекарственный суверенитет в 200 млрд рублей
153
В рамках визита особое внимание руководитель ведомства обратил на работу нового оборудования.
6 августа 2022  17:07
Армен Бенян с рабочим визитом посетили Большечерниговскую центральную районную больницу
773
Врач назвал основные причины отравлений в отпуске
6 августа 2022  10:31
Врач назвал основные причины отравлений в отпуске
629
Важно напомнить, что в жару увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему.
5 августа 2022  16:25
В ближайшие дни в губернии ожидается жаркая погода:  рекомендациях главного кардиолога
745
Крыжовник будет полезен при анемии и проблемах с пищеварением, а также имеет свойства антидепрессанта и антивирусного средства.
4 августа 2022  21:17
Нутрициолог: одной из самых полезных ягод, которую можно вырастить в огороде, является крыжовник
1261
Самарские онкологи единственные, кто использует данный метод оперативного лечения на территории ПФО.
4 августа 2022  17:33
Специалисты Самарского онкодиспансера применяют уникальный метод лечения пациенток с раком эндометрия
1028
В течение нескольких дней эксперты знакомились с работой медучреждений области.
4 августа 2022  15:58
Эксперты федерального медицинского центра радиологии оценили уровень онкологической службы региона
841
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
10316
Весь список
В центре внимания
Днем 8-10 августа 2022 года местами в Самарской области ожидается жара +30, +33 С
7 августа 2022  12:31
Днем 8-10 августа местами в Самарской области ожидается жара +30, +33 С
486
Железнодорожники принимают поздравления с профессиональным праздником
7 августа 2022  11:36
Железнодорожники принимают поздравления с профессиональным праздником
442
Туристские и инвестиционные возможности Самарской области представили на Форуме глав регионов ШОС
4 августа 2022  13:47
Туристские и инвестиционные возможности Самарской области представили на Форуме глав регионов ШОС
2416
Не пропустите: десять интересных событий августа в Самарской области!
3 августа 2022  13:41
Не пропустите: десять интересных событий августа в Самарской области!
942
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
1 августа 2022  13:06
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
1127
Весь список