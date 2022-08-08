В Минобрнауки оценили лекарственный суверенитет в 200 млрд рублей

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Для вывода на экспорт 50 оригинальных российских лекарств и достижения лекарственного суверенитета к 2030 году потребуется 200 млрд руб., говорится в концепции поддержки фармотрасли, разработанной рабочей группой при Минобрнауки.

К 2030 году Россия может достичь лекарственного суверенитета (который предполагает, что произведенные в стране препараты будут занимать долю 85% в упаковках), а также экспортировать не менее 50 собственных оригинальных лекарств, однако на это потребуется не менее 200 млрд руб. Об этом говорится в концепции поддержки фармацевтической отрасли, которую разработали эксперты одной из рабочих групп при Минобрнауки.

Текст концепции есть у РБК, ее подлинность подтвердили три источника, знакомых с ее содержанием. По словам двух источников РБК, пилот концепции был направлен заместителю министра науки и высшего образования Алексею Медведеву, в дальнейшем он должен быть представлен курирующему сферу научных исследований и разработок вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

В пресс-службе правительства РБК сообщили, что концепция в аппарат правительства не поступила. Источник РБК в Минобрнауки подтвердил факт существования группы при заместителе министра Медведеве и то, что работа над концепцией велась.

На сегодняшний день доля иностранных производителей лекарств на российском рынке в денежном выражении составляет 55% при общем объеме рынка 2,3 трлн руб., в количественном выражении — 33% из 6,5 млрд упаковок, говорится в концепции. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк сказал РБК, что концепция вполне корректно отражает положение вещей: по подсчетам DSM, объем фармрынка по итогам прошлого года также составил 2,3 трлн руб.