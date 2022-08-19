В  микрорайоне Крутые Ключи возводится модульное здание поликлиники № 1

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В микрорайоне Крутые Ключи начались работы по возведению нового модульного здания, в котором будет размещено подразделение Самарской городской поликлиники №1 Промышленного района. Работы ведутся за счет средств областного бюджета.



В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, улучшению условий оказания медицинской помощи.



Сейчас жителей микрорайона обслуживает поликлиническое отделение по адресу улица Маршала Устинова, 10, которое занимает первый этаж жилого дома. Здесь пациентов принимают врачи общей практики, педиатры и другие специалисты. Для повышения доступности медицинской помощи жителям микрорайона было принято решение возвести на средства областного бюджета новое модульное здание.



«В новом здании площадью около тысячи квадратных метров разместятся все службы консультативно-диагностического отделения, - рассказал главный врач Самарской городской поликлиники №1 Промышленного района Василий Милованов. – Здесь будут вести прием все узкие специалисты, будет установлено необходимое оборудование, включая аппараты УЗИ, ЭКГ, ФГС, будут работать стоматологи. А в прежнем здании поликлинического отделения будут вести прием врачи общей практики и педиатры. Это позволит разделить потоки пациентов, создать дополнительные удобства всем посетителям, повысит комфорт, доступность медицинской помощи жителям микрорайона».



На сегодняшний день подготовлено основание, поставщик в ближайшее время приступит к сборке каркаса модульного здания. Кроме того, планируется закупка передвижного маммографа, который по графику будет работать в микрорайоне для обследования пациентов.

Фото: ru.freepik.com