В микрорайоне Кошелев парк введена в эксплуатацию новая поликлиника

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Завершены работы по государственному контракту, заключенному в июле 2022 года между государственным казенным учреждением Самарской области «Управление капитального строительства» и обществом с ограниченной ответственностью «Стройнефть», о проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию объекта капитального строительства – поликлиники в пгт Смышляевка Волжского района.

В рамках надзорного сопровождения прокуратурой района осуществлялся контроль за сроками исполнения государственного контакта, проводились межведомственные совещания с участием заказчика и подрядчика, на которых обсуждались проблемные вопросы, возникающие в ходе строительства.

В октябре 2024 года руководителю строительной организации объявлялось предостережение о недопустимости нарушения сроков выполнения работ по контракту.

В результате 17 декабря 2024 года подрядчиком получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства.

Поликлиника будет являться крупнейшим учреждением здравоохранения в Волжском районе Самарском области, рассчитанным на 1062 посетителя.