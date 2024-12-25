В микрорайоне Кошелев парк введена в эксплуатацию новая поликлиника

Я нашел ошибку
Главные новости:
Основная цель подобных мероприятий – объяснить гражданам, как распознавать фальшивые купюры и научить, что нужно делать при обнаружении поддельных денежных средств.
Сотрудники полиции региона провели мероприятие по профилактике фальшивомонетничества
В отделении оборудован дневной стационар, два кабинета врачей-онкологов и процедурный, а также поставлено новое эндоскопическое оборудование.
В Сергиевском районе открылся Центр амбулаторной онкологической помощи
Несколько десятков жителей Самарской области получили звания и знаки мастеров спорта России.
Минспорта провело церемонию вручения знаков отличия и наград представителям спортивной общественности Самарской области
Полсекунды уступил ему еще один представитель Самарской области Сергей Новиков - он четвертый.
Константин Ганечкин стал бронзовым призером этапа Кубка России по парасноуборду
От Самарской области было подано на конкурс 176 проектов на общую сумму 469 648 794, 96 рублей.
20  проектов региона в сфере культуры получат федеральную поддержку
«Салатные засоры» - уже традиционное явление для самарских сетей канализации в начале января.
Специалисты «РКС-Самара» готовятся к праздникам: после Нового года вырастает количество засоров на сетях.
Уже через пару дней мотоциклы и гуманитарный груз, приобретенные коллективом Самарской таможни, отправятся в зону проведения специальной военной операции.
Самарские таможенники передали мотоциклы и партию гуманитарной помощи бойцам СВО
В рейтинге Минэкономразвития России губерния вошла в группу высшего уровня.
Процедура оценки влияния НПА на бизнес в Самарской области признана одной из самых эффективных в стране
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.87
-1.74
EUR 104.23
-1.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет литературный бал "Феерия маскарада"
Студентам в формате дискуссии рассказали о трендах развития туристической отрасли Самарской области
В особняке Клодта в Самаре открывается экспозиция, посвящённая культуре Китая
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В микрорайоне Кошелев парк введена в эксплуатацию новая поликлиника

25 декабря 2024 11:36
186
В микрорайоне Кошелев парк введена в эксплуатацию новая поликлиника

Завершены работы по государственному контракту, заключенному в июле 2022 года между государственным казенным учреждением Самарской области «Управление капитального строительства» и обществом с ограниченной ответственностью «Стройнефть», о проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию объекта капитального строительства – поликлиники в пгт Смышляевка Волжского района.

В рамках надзорного сопровождения прокуратурой района осуществлялся контроль за сроками исполнения государственного контакта, проводились межведомственные совещания с участием заказчика и подрядчика, на которых обсуждались проблемные вопросы, возникающие в ходе строительства.

В октябре 2024 года руководителю строительной организации объявлялось предостережение о недопустимости нарушения сроков выполнения работ по контракту.

В результате 17 декабря 2024 года подрядчиком получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства.

Поликлиника будет являться крупнейшим учреждением здравоохранения в Волжском районе Самарском области, рассчитанным на 1062 посетителя.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В отделении оборудован дневной стационар, два кабинета врачей-онкологов и процедурный, а также поставлено новое эндоскопическое оборудование.
25 декабря 2024  15:46
В Сергиевском районе открылся Центр амбулаторной онкологической помощи
91
в Отрадном в 8 раз увеличена единовременная выплата врачам
25 декабря 2024  12:58
В Отрадном в 8 раз увеличена единовременная выплата врачам
163
В микрорайоне Кошелев парк введена в эксплуатацию новая поликлиника
25 декабря 2024  11:36
В микрорайоне Кошелев парк введена в эксплуатацию новая поликлиника
186
В Клиниках СамГМУ разработана и внедрена безопасная технология операций на сонных артериях
25 декабря 2024  09:33
В Клиниках СамГМУ разработана и внедрена безопасная технология операций на сонных артериях
465
Специалист отметила, что свекольный сок богат калием, способствующим выводу лишней жидкости из организма.
24 декабря 2024  22:33
Врач-диетолог рассказала о полезных свойствах свекольного сока
470
Важно помнить — безопасных доз алкоголя нет.
24 декабря 2024  19:16
Самарский врач-токсиколог: "Алкоголь оказывает влияние на все системы организма"
513
СамГМУ Минздрава России и НИТУ МИСИС разработали модуль для 3D-биопечати биоимплантатов
24 декабря 2024  11:45
СамГМУ Минздрава России и НИТУ МИСИС разработали модуль для 3D-биопечати биоимплантатов
365
Меры поддержки муниципалитета помогают привлекать специалистов в Отрадненскую городскую больницу.
23 декабря 2024  20:24
В Отрадном в 8 раз увеличена единовременная выплата врачам
477
СамГМУ получил финансирование на приобретение высокотехнологичного оборудования для создания нового «Центра ХимБиоФарм Инжиниринга».
23 декабря 2024  15:56
«Центр ХимБиоФарм Инжиниринга» СамГМУ займется импортоопережением в фармации
497
В Роскачестве рассказали, как получить компенсацию за полученную зимой травму
23 декабря 2024  11:00
В Роскачестве рассказали, как получить компенсацию за полученную зимой травму
418
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
7259
Весь список
В центре внимания
Впервые Усадьба самарского Деда Мороза и спортивный городок «Самара в движении» будут работать в новогоднюю ночь
25 декабря 2024  13:56
Впервые Усадьба самарского Деда Мороза и спортивный городок «Самара в движении» будут работать в новогоднюю ночь
223
98 бригад заняты на расчистке кровель зданий Самары от снега
24 декабря 2024  12:52
98 бригад заняты на расчистке кровель зданий Самары от снега
401
Из-за ледостава возможно увеличение времени движения в пути на линии «Самара-Подголятино»
24 декабря 2024  12:46
Из-за ледостава возможно увеличение времени движения в пути на линии «Самара-Подголятино»
352
26 декабря в Самару прибудет сказочный Поезд Деда Мороза
24 декабря 2024  11:22
26 декабря в Самару прибудет сказочный Поезд Деда Мороза
382
Самарский университет им. Королёва получил статус авиационного учебного центра
24 декабря 2024  09:37
Самарский университет им. Королёва получил статус авиационного учебного центра
404
Весь список