В мае специалисты больницы Середавина 10  раз выезжали в отдаленные районы губернии для проведения медосмотров детей  

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В мае специалисты выездной консультативной поликлиники педиатрического корпуса Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина 10 раз выезжали в отдаленные районы губернии для проведения медицинских осмотров детей. Для обследования маленьких пациентов работал мобильный лечебный модуль «Здоровый ребенок».

«В мае медицинская бригада педиатрического корпуса совершила 10 выездов в районы области. – рассказала заведующая отделением выездной консультативно- диагностической помощи педиатрического корпуса больницы им. В.Д.Середавина, врач аллерголог- иммунолог Светлана Батаева. — В этот период врачами было осмотрено более 500 детей Исаклинского, Челно-Вершинского, Хворостянского, Большечерниговского районов, Новокуйбышевска и др. В составе выездных бригад работали: травматолог- ортопед детский, уролог- андролог детский, хирург детский, врач функциональной диагностики и другие специалисты. Приоритетной задачей специалистов является проведение по возможности необходимого обследования на местах. С этой целью, например, врач аллерголог-иммунолог проводит обследование путём проведения кожных проб на выезде, что позволяет сразу поставить правильный диагноз и назначить соответствующее лечение пациенту».

В модуле «Здоровый ребенок» оборудована портативная универсальная ультразвуковая диагностическая система, имеющая датчики для проведения УЗИ органов брюшной полости и почек, щитовидной железы, органов репродуктивной системы, тазобедренных суставов, а также электрокардиограф.

Врачи осуществляют диагностическую и профилактическую помощь маленьким пациентам с применением современных медицинских технологий и реализуют целевые программы развития профилактической медицинской помощи.