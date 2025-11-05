В Красноармейском районе до конца года откроют 4 новых ФАПа

112

В населенных пунктах Братское, Дубовка, в Чапаевском и Каменном Броде полным ходом идет возведение современных фельдшерско-акушерских пунктов. Все новые объекты здравоохранения будут введены в эксплуатацию и начнут прием пациентов до конца года.

Медицинская помощь в новых пунктах станет доступной для более чем 1500 местных жителей.

Все будущие ФАПы уже укомплектованы медицинскими кадрами.

«Обновление объектов первичной медико-санитарной помощи – важное направление национального проекта, – отметил главный врач районной больницы Николай Юрицин. – В новых ФАПах всё продумано для комфортной работы медицинских работников и удобства пациентов. Они будут оснащены необходимым оборудованием и мебелью, а рабочие места - компьютером с быстрым интернет - соединением».

Главный врач также подчеркнул, что в новые ФАПы будут приезжать по графику узкие специалисты для консультаций и осмотров пациентов на местах.

Строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов ведется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. Это позволит значительно повысить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи для жителей отдаленных сел. Всего до конца года будет возведено более 60 новых объектов здравоохранения.

