Главные новости:
В центре внимания — мир идеального детства советского ребенка: мечты, фантазии, желания и мысли о будущем.
Выставка «Детство. Мечты» открылась в филиале Третьяковской галереи в Самаре 
Которые будут оформляться с согласия родителей, в свою очередь взрослые смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления.
Минцифры России вводит специальные сим-карты для детей
Торжественное открытие выставки состоялось на площадке «Солидарность Самара Арена».
Вячеслав Федорищев осмотрел выставочную экспозицию XIII международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
Все новые объекты здравоохранения будут введены в эксплуатацию и начнут прием пациентов до конца года.
В Красноармейском районе до конца года откроют 4 новых ФАПа
10 тысяч человек стали участниками массового забега в рамках форума «Россия – спортивная держава».
В Самаре массовым забегом «Чистый спорт» открылся форум «Россия – спортивная держава»
Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1700 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные и праздничные дни
В период с 22 по 24 число каждого месяца приём не осуществляется в связи с обработкой документов.
Режим работы Центров обслуживания клиентов «РКС-Самара»
Президент отметил важность создания качественной спортивной инфраструктуры для юных поколений и продвижения масштабных любительских состязаний.
Путин поприветствовал участников форума "Россия - спортивная держава"
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
В Красноармейском районе до конца года откроют 4 новых ФАПа

5 ноября 2025 12:35
112
Все новые объекты здравоохранения будут введены в эксплуатацию и начнут прием пациентов до конца года.

В населенных пунктах Братское, Дубовка, в Чапаевском и Каменном Броде полным ходом идет возведение современных фельдшерско-акушерских пунктов. Все новые объекты здравоохранения будут введены в эксплуатацию и начнут прием пациентов до конца года.

Медицинская помощь в новых пунктах станет доступной для более чем 1500 местных жителей.
Все будущие ФАПы уже укомплектованы медицинскими кадрами.

«Обновление объектов первичной медико-санитарной помощи – важное направление национального проекта, – отметил главный врач районной больницы Николай Юрицин. – В новых ФАПах всё продумано для комфортной работы медицинских работников и удобства пациентов. Они будут оснащены необходимым оборудованием и мебелью, а рабочие места - компьютером с быстрым интернет - соединением».

Главный врач также подчеркнул, что в новые ФАПы будут приезжать по графику узкие специалисты для консультаций и осмотров пациентов на местах.

Строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов ведется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. Это позволит значительно повысить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи для жителей отдаленных сел. Всего до конца года будет возведено более 60 новых объектов здравоохранения.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

