В Кошкинскую больницу поставлено новое цифровое рентген-оборудование

Это два новых современных рентген-аппарата – стационарный и передвижной. Новые возможности для диагностики созданы благодаря реализации мероприятий национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Современное оборудование обладает более высокой пропускной способностью, что позволит увеличить количество проводимых исследований. У стационарного аппарата важным улучшением стало и снятие ограничений по весу пациентов. В специальном кабинете проведен капитальный ремонт с учётом необходимых технических условий.

«Сейчас мы полностью перешли на цифровые носители. Снимки сразу передаются на рабочие компьютеры врачей для описания, а при необходимости их могут дистанционно рассмотреть специалисты из профильных областных медицинских учреждений », - отметил главный врач больницы Виталий Салманидин.

Второй аппарат – передвижной цифровой – значительно расширяет возможности диагностики для маломобильных и тяжелобольных пациентов.

«Мы можем выполнять снимки как в приемном покое, так и непосредственно в палатах. Это критически важно для пациентов после ДТП, с тяжелой пневмонией, для пожилых людей или тех, кто находится на вытяжении позвоночника и не может быть доставлен в рентген-кабинет», – подчеркнул главврач.

Фото: минздрав СО