В рамках проекта эксперты по всей стране проведут мастер-лекцию, которая познакомит школьников с основными достижениями развития ТЭК России.
Минэнерго России и Общество «Знание» запускают масштабный просветительский проект «Россия – энергетическая держава» для школьников
Ключевые поправки, принятые сегодня, затрагивают несколько фундаментальных аспектов управления регионом.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Самарской Губдумы
Глава региона пообщался с проживающими в Обители, отцом Алексеем, сестрами и братьями милосердия.
Вячеслав Федорищев посетил Обитель милосердия в Самаре
После промывки сетей будут повторно взяты пробы воды.
В поселке 116 км Самары приступили к дренажу системы ГВС
Таким образом театр поддерживает интерес молодёжи к культуре и искусству, расширяя кругозор школьников и студентов.
Самарский театр драмы показал в Алексеевке и Кинеле свои спектакли
Современное оборудование обладает более высокой пропускной способностью, что позволит увеличить количество проводимых исследований.
В Кошкинскую больницу поставлено новое цифровое рентген-оборудование
Второй подряд успех на домашнем льду.
Хоккеисты самарского ЦСК ВВС одержали победу над «Торосом» - 5:2
Верховный суд решил не смягчать наказание за госизмену
Верховный суд решил не смягчать наказание за госизмену
В Кошкинскую больницу поставлено новое цифровое рентген-оборудование

9 октября 2025 14:25
127
Современное оборудование обладает более высокой пропускной способностью, что позволит увеличить количество проводимых исследований.

Это два новых современных рентген-аппарата – стационарный и передвижной. Новые возможности для диагностики созданы благодаря реализации мероприятий национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Современное оборудование обладает более высокой пропускной способностью, что позволит увеличить количество проводимых исследований. У стационарного аппарата важным улучшением стало и снятие ограничений по весу пациентов. В специальном кабинете проведен капитальный ремонт с учётом необходимых технических условий.

«Сейчас мы полностью перешли на цифровые носители. Снимки сразу передаются на рабочие компьютеры врачей для описания, а при необходимости их могут дистанционно рассмотреть специалисты из профильных областных медицинских учреждений », - отметил главный врач больницы Виталий Салманидин.

Второй аппарат – передвижной цифровой – значительно расширяет возможности диагностики для маломобильных и тяжелобольных пациентов.

«Мы можем выполнять снимки как в приемном покое, так и непосредственно в палатах. Это критически важно для пациентов после ДТП, с тяжелой пневмонией, для пожилых людей или тех, кто находится на вытяжении позвоночника и не может быть доставлен в рентген-кабинет», – подчеркнул главврач.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

