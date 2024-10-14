В Кошкинском районе возводятся два новых ФАПа

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Благодаря выделению дополнительных средств из областного бюджета возводятся два модульных здания фельдшерско-акушерских пункта Кошкинской центральной районной больницы.



По инициативе главы региона Вячеслава Федорищева были приняты поправки в областной бюджет и выделены дополнительные средства на возведение 24 ФАПов в Самарской области, в том числе и модульных зданий в Кошкинском районе.



Один из них - в селе Старое Максимкино. Современное модульное здание будет расположено ближе к центру села и обеспечит более комфортные условия для 700 жителей.



На сегодняшний день идет первый этап работы – заливка фундамента.



«Новый ФАП станет не только центром первичной медико-санитарной помощи, но и просветительской площадкой для местного населения. Здесь жители смогут получать медпомощь, участвовать в профилактических и санитарно-просветительских мероприятиях. В новых условиях станет доступнее вакцинация, в том числе детского населения. В соответствии с графиком в село будут приезжать узкие специалисты. Это значительно улучшит доступность медицинской помощи и повысит качество обслуживания», – отметил главный врач Кошкинской больницы Виталий Салманидин.



Новые условия для оказания медпомощи создаются и в селе Старая Ивановка для более 300 жителей. Кроме того, за фельдшером села закреплён автомобиль Lada Granta, поставленный в рамках нацпроекта. Это большое подспорье в оказании помощи пациентам на дому, а также в доставке анализов и лекарственных средств.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в Самарской области в 2024 году будут возведены 36 модульных зданий для размещения медицинских подразделений.

Фото: минздрав СО