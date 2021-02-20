В Клиниках СамГМУ закрылся COVID-госпиталь на 200 коек

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Приказ о закрытии перепрофилированных коек для оказания помощи пациентам с COVID-19, которые располагались в терапевтическом корпусе Клиник СамГМУ, подписал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Постепенный переход в штатный режим работы части отделений инфекционных госпиталей находится на контроле у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

COVID-госпиталь в Клиниках самарского медуниверситета открылся в ноябре 2020 года.

«Нам пришлось буквально за две недели из терапевтического корпуса перейти фактически на «военное положение» и создать COVID-госпиталь на 200 коек, - рассказал заведующий кафедрой и клиникой факультетской терапии Клиник СамГМУ Олег Фатенков. - Его обслуживали 200 сотрудников. Нам удалось быстро обучить персонал и применить на практике все технологии, наработанные в COVID-госпитале №1, который работает в инфекционном корпусе Клиник. За это время мы пролечили более тысячи пациентов, и я считаю, что мы справились с задачей, и испытываю чувство глубокого удовлетворения».

Из госпиталя выписали выздоровевших пациентов, а тех, кто продолжил лечение, перевели в COVID-госпиталь №1. После этого все помещения, где проходили лечение пациенты с коронавирусной инфекцией, тщательно обработали с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

«Вчера мы получили результаты смывов, они все отрицательные, - говорит главный врач Клиник СамГМУ Николай Измалков. – Сейчас мы занимаемся перемещением оборудования на свои штатные места и подготовкой к открытию корпуса. Считаю, что госпиталь отработал эффективно. Особенность в том, что здесь были собраны врачи разных специальностей – кардиологи, пульмонологи, инфекционисты. Поэтому мы могли оказывать качественную помощь пациентам с сопутствующими патологиями».

Пациент госпиталя Александр провел на больничной койке месяц. Сегодня его выписали домой.

«Условия здесь прекрасные, персонал замечательный – окружили меня уходом, заботой, - говорит Александр. - Все относятся с душой, всё всегда объясняли, спрашивали о моем состоянии. Я искренне благодарен всем врачам за их труд».

С 1 марта в терапевтическом корпусе снова начнут оказывать специализированную медицинскую помощь в плановом порядке по гастроэнтерологии, пульмонологии, нефрологии и кардиологии.

Фото из открытых источников