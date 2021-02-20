Я нашел ошибку
Главные новости:
Из госпиталя выписали выздоровевших пациентов, а тех, кто продолжил лечение, перевели в COVID-госпиталь №1.
В Клиниках СамГМУ закрылся COVID-госпиталь на 200 коек
Эксперты Сбера представили учащимся вуза картину того, как современная цивилизация влияет на окружающую нас среду.
Поволжский банк Сбербанка рассказал будущим экономистам о «зеленых» трендах
24 и 25 февраля.
Сбер проведёт День технологий для школьников и студентов
Сегодня в стационарах остаются пять пострадавших, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Из больницы Пирогова выписали двух пациенток, пострадавших в аварии под Сызранью
В Самаре выявлено 100 заболевших.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Для извлечения погибшего из автомобиля потребовалась помощь спасателей.
В поселке Придорожный погиб водитель «Шкоды», врезавшись на автомобиле в столб
По предварительным данным, с 18 февраля 34 ученика школы в возрасте от 7 до 16 лет и 2 педагога обратились за медицинской помощью с признаками отравления.
В  Тольятти возбуждено уголовное дело в связи с массовым отравлением школьников
Ученикам провели экскурсию по интерактивной выставке оружия современной российской армии, мастер-класс по сборке и разборке оружия.
Самарские активисты ОНФ организовали для школьников «урок мужества»
Наверх
Самара  -17 °C, Тольятти  -16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.97
0.19
EUR 89.54
0.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские активисты ОНФ организовали для школьников «урок мужества»
21 февраля в Ширяево пройдёт фестиваль Жигулёвская Зима 2021
Премьера спектакля "Нездешний вечер" пройдет в Самарском театре "Город"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Клиниках СамГМУ закрылся COVID-госпиталь на 200 коек

20 февраля 2021 16:08
45
Из госпиталя выписали выздоровевших пациентов, а тех, кто продолжил лечение, перевели в COVID-госпиталь №1.

Приказ о закрытии перепрофилированных коек для оказания помощи пациентам с COVID-19, которые располагались в терапевтическом корпусе Клиник СамГМУ, подписал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Постепенный переход в штатный режим работы части отделений инфекционных госпиталей находится на контроле у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. 

COVID-госпиталь в Клиниках самарского медуниверситета открылся в ноябре 2020 года.

«Нам пришлось буквально за две недели из терапевтического корпуса перейти фактически на «военное положение» и создать COVID-госпиталь на 200 коек, - рассказал заведующий кафедрой и клиникой факультетской терапии Клиник СамГМУ Олег Фатенков. - Его обслуживали 200 сотрудников. Нам удалось быстро обучить персонал и применить на практике все технологии, наработанные в COVID-госпитале №1, который работает в инфекционном корпусе Клиник. За это время мы пролечили более тысячи пациентов, и я считаю, что мы справились с задачей, и испытываю чувство глубокого удовлетворения».

Из госпиталя выписали выздоровевших пациентов, а тех, кто продолжил лечение, перевели в COVID-госпиталь №1. После этого все помещения, где проходили лечение пациенты с коронавирусной инфекцией, тщательно обработали с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований. 

«Вчера мы получили результаты смывов, они все отрицательные, - говорит главный врач Клиник СамГМУ Николай Измалков. – Сейчас мы занимаемся перемещением оборудования на свои штатные места и подготовкой к открытию корпуса. Считаю, что госпиталь отработал эффективно. Особенность в том, что здесь были собраны врачи разных специальностей – кардиологи, пульмонологи, инфекционисты. Поэтому мы могли оказывать качественную помощь пациентам с сопутствующими патологиями».

Пациент госпиталя Александр провел на больничной койке месяц. Сегодня его выписали домой.

«Условия здесь прекрасные, персонал замечательный –  окружили меня уходом, заботой, - говорит Александр. - Все относятся с душой, всё всегда объясняли, спрашивали о моем состоянии. Я искренне благодарен всем врачам за их труд».

С 1 марта в терапевтическом корпусе снова начнут оказывать специализированную медицинскую помощь в плановом порядке по гастроэнтерологии, пульмонологии, нефрологии и кардиологии.

 

Фото из открытых источников

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Здравоохранение
20 февраля 2021  16:33
Птичий грипп пока не передается от человека человеку, подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В России выявили первый в мире случай инфицирования человека гриппом A(H5N8)
Птичий грипп пока не передается от человека человеку, подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова. Здравоохранение
25
20 февраля 2021  16:08
Из госпиталя выписали выздоровевших пациентов, а тех, кто продолжил лечение, перевели в COVID-госпиталь №1.
В Клиниках СамГМУ закрылся COVID-госпиталь на 200 коек
Из госпиталя выписали выздоровевших пациентов, а тех, кто продолжил лечение, перевели в COVID-госпиталь №1. Здравоохранение
45
20 февраля 2021  15:32
Сегодня в стационарах остаются пять пострадавших, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Из больницы Пирогова выписали двух пациенток, пострадавших в аварии под Сызранью
Сегодня в стационарах остаются пять пострадавших, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Здравоохранение
88
20 февраля 2021  15:17
В Самаре выявлено 100 заболевших.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре выявлено 100 заболевших. Здравоохранение
83
20 февраля 2021  13:49
Новый COVID-госпиталь в Самаре откроется летом 2021 года
Новый COVID-госпиталь в Самаре откроется летом 2021 года
Сейчас проводятся работы по возведению модульного здания нового госпиталя — планируется, что он будет одноэтажным. Здравоохранение
146
20 февраля 2021  13:44
В Самарской области за сутки на 20 февраля выявлены 290 заболевших коронавирусом
В Самарской области за сутки на 20 февраля выявлены 290 заболевших коронавирусом
В больницах остаются 2843, вылечились и выписаны 42533 человек.    Здравоохранение
271
20 февраля 2021  13:12
Самарские врачи провели сложную операцию подростку
Самарские врачи провели сложную операцию ребенку
Ситуация осложнялась тем, что был риск возникновения интраоперационного кровотечения из-за расположения образования. Здравоохранение
171
20 февраля 2021  09:49
Самарские врачи вылечили от коронавируса 100-летнего пациента
Самарские врачи вылечили от коронавируса 100-летнего пациента
После оказания всей необходимой помощи и полного выздоровления женщину отправили домой. Здравоохранение
223
19 февраля 2021  21:41
Перед вакцинацией росгвардейцы прошли медицинский осмотр, а также получили подробные  рекомендации, которые необходимо соблюдать после прививки.
Росгвардейцы СО присоединились к добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции 
Перед вакцинацией росгвардейцы прошли медицинский осмотр, а также получили подробные  рекомендации, которые необходимо соблюдать после прививки. Здравоохранение
552
19 февраля 2021  21:26
Отмечается, что многие посольства проявляют интерес к российскому препарату.
Разработчики "Спутника V" рассказали, что дипломаты из 12 стран уже вакцинировались им
Отмечается, что многие посольства проявляют интерес к российскому препарату. Здравоохранение
534
Весь список
Современная медицина
4 февраля 2021  17:39
Ученые из России предложили вводить в нейроны новые митохондрии.
Создан новый метод улучшения памяти у носителей болезни Альцгеймера
Ученые из России предложили вводить в нейроны новые митохондрии. Современная медицина
3787
23 декабря 2020  20:26
Лечение алкоголизма
Алкоголизм это одна из проблем множества людей по всему миру. Эта пагубная привычка сгубила ни одну жизнь. Современная медицина
11308
2 декабря 2020  11:25
Как не впасть в депрессию на карантине
За время карантина нужно понять, что самым важным в жизни есть сама жизнь. Карантин изменил жизнь многих, и несомненно, повлиял на каждого. Современная медицина
13030
Весь список
Новости медицины
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
Прошли времена, когда онкологию считали неизлечимой болезнью. В современном мире есть масса клиник онкологической направленности, где осуществляют...Новости медицины
13204
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
Пьянство — это номер один из задач большого количества людей по всему миру. Данная пагубная привязанность сгубила далеко ни одну жизнь. Новости медицины
14525
17 декабря 2020  18:05
Офтальмологическая глазная клиника Нью Вижн – профессионально и результативно
Заболевания глаз, снижения зрения – актуальная и весьма распространенная проблема многих людей в современном мире. Подобные заболевания возникают из-за...Новости медицины
16175
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самарской области за сутки на 20 февраля выявлены 290 заболевших коронавирусом
20 февраля 2021  13:44 
В Самарской области за сутки на 20 февраля выявлены 290 заболевших коронавирусом
В больницах остаются 2843, вылечились и выписаны 42533 человек.    Здравоохранение
270
Морозы не спешат уходить: жителей Самарской области просят быть осторожней
20 февраля 2021  13:40 
Морозы не спешат уходить: жителей Самарской области просят быть осторожней
Объявлен оранжевый уровень опасности. Экология
248
В Самаре улица Ново-Садовая будет зарыта в июле 2021 года
20 февраля 2021  13:00 
В Самаре улица Ново-Садовая будет зарыта в июле 2021 года
Работы закончатся в 2023 году. Благоустройство региона
273
В Самарской области совместно с РЖД планируется построить полигон для испытаний высокоскоростных вагонов
20 февраля 2021  12:44 
В Самарской области совместно с РЖД планируется построить полигон для испытаний высокоскоростных вагонов
Несмотря на пандемию, которая сильно ударила по всей железнодорожной отрасли, прежде всего – по пассажирским перевозкам, ОАО «РЖД» достойно выдержало... Транспорт
332
В Самаре стартовал прием заявок на участие в творческом конкурсе по изготовлению Маслён
20 февраля 2021  11:23 
В Самаре стартовал прием заявок на участие в творческом конкурсе по изготовлению Маслён
Важно, чтобы конструкция была устойчивой - лучшие арт-объекты в конце масленичной недели украсят площадь Куйбышева.  Социум
358
Весь список