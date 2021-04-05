В Клиниках СамГМУ выполняют лапароскопические резекции печени

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В Центре гепатопанкреатобилиарной хирургии и портальной гипертензии Клиник СамГМУ начали выполнять лапароскопические резекции печени. Это стало возможным после того, как Клиники закупили специальное оборудование, позволяющее использовать ультразвуковую энергию для бескровного разделения ткани печени в резекционной лапароскопии. Такие операции врачи Клиник СамГМУ стали выполнять первыми в Самарской области.

Показанием к хирургическому лечению могут стать как доброкачественные, так и злокачественные объемные образования печени. Традиционно подобные операции проводят через широкий разрез брюшной стенки. Этот доступ травматичен, поэтому послеоперационный период сопровождается значительным болевым синдромом, что в свою очередь увеличивает сроки послеоперационной реабилитации пациентов.

«Метод лапароскопической резекция печени позволяет значительно сократить сроки реабилитации пациентов, - говорит руководитель Центра гепатопанкреатобилиарной хирургии и портальной гипертензии Клиник СамГМУ Игорь Колесник. - Пациенты активизируются в первые сутки после операции, у них рано восстанавливается функция кишечника, что позволяет в течение суток-двух вернуться к обычному рациону питания с некоторыми ограничениями. Послеоперационные болевые ощущения минимальны. Сроки госпитализации при этом составляют 5-6 суток, а при традиционной операции - порядка 10-12 дней».

На данный момент врачи Центра гепатопанкреатобилиарной хирургии и портальной гипертензии провели три таких операции, они прошли без осложнений. Это пациенты с доброкачественными опухолями и паразитарными кистами печени – эхинококкозом.

Специализированный центр, где лечат заболевания поджелудочной железы, печени и желчных протоков функционирует на базе хирургического отделения №1 клиники пропедевтической хирургии СамГМУ второй год. За это время было пролечено более 200 пациентов, порядка 40% из них приехали лечиться из других регионов. 88% пациентов было прооперировано и 12% пролечено консервативно.

«Операции на печени, в том числе и лапароскопические, - достаточно сложный элемент оперативной техники. Можно сказать, это высший пилотаж абдоминальной хирургии, который сопряжен с множеством осложнений, - подчеркнул Игорь Колесник. - Поэтому операции на органах панкреатобилиарной зоны должны выполняться в специализированных центрах гепатопанкреатобилиарной хирургии. В наших дальнейших планах – совершенствование техники лапароскопических резекций печени и освоение лапароскопических резекций поджелудочной железы».