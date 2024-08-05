В Клиниках СамГМУ впервые по новой методике провели операцию пациентке с асептическим некрозом таранной кости 

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В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России помогли пациентке с асептическим некрозом таранной кости. Врачи детского травматолого-ортопедического отделения впервые провели операцию по методике, разработанной российским травматологом-ортопедом Василием Кузнецовым. Девочку удалось избавить от хромоты и боли.

У 15-летней пациентки были жалобы на боли в области голеностопного сустава и хромоту. Проведя диагностику, врачи отделения выяснили, что у девочки асептический некроз таранной кости.

«Это грозное заболевание, которое приводит к необратимым последствиям, и в будущем может потребовать замены сустава на эндопротез, – рассказал заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением Клиник СамГМУ Андрей Шмельков. - На фоне заболевания происходит формирование дефекта хряща, а хрящ в организме не восстанавливается. Классическая методика лечения подразумевает забор костно-хрящевого трансплантата из коленного сустава, но эта методика имеет ряд недостатков: боли в области забора трансплантата, форма трансплантата не анатомична, кроме того, такую методику не всегда получается использовать в детском возрасте».

Было принято решение провести операцию, разработанную российским врачом травматологом-ортопедом Василием Кузнецовым. В своем исследовании он доказал, что на пяточной кости в области прикрепления ахиллова сухожилия находится участок, где расположена хрящевая ткань, которую можно использовать в качестве трансплантата. Операцию впервые в Клиниках СамГМУ выполнили Андрей Шмельков и врач отделения Ольга Багдулина. Сейчас пациентке уже удалены металлофиксаторы, трансплантат прижился и девочка может ходить без боли и хромоты.

«Данная методика полностью лишена минусов классической операции и ее можно применять в подростковом возрасте, – говорит Андрей Шмельков. - Методика была освоена сотрудниками детского травматолого-ортопедического отделения в рамках кадаверного курса, организованного руководством Российской Ассоциации хирургов стопы и голеностопного сустава. Сотрудники нашего отделения постоянно участвуют в подобных обучающих программах для повышения квалификации».

Фото: пресс-служба СамГМУ