В Клиниках СамГМУ впервые начали выполнять уникальное протезирование коленного и тазобедренного суставов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Приглашённые артисты исполнят лучшие хиты Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Джорджа Гершвина и других легендарных мастеров той эпохи.
Георгий Шагалов и «Атлантик-Джаз» выступят в СОУНБ с музыкальной программой
Столица Самарской области заняла третье место в рейтинге, уступив лишь Москве и Саратову.
билайн.аналитика: Самара вошла в тройку городов-лидеров по трафику в мессенджерах
В городских округах и муниципальных районах Самарской области работают Центры выдачи призов.
В Самарской области продолжается выдача призов викторины «За родное - за своё»
Выставки «Автопортрет: зачем художники рисуют себя» и «Сохраняя память» пройдут в Самаре
Выставки «Автопортрет: зачем художники рисуют себя» и «Сохраняя память» пройдут в Самаре
Резидент «Жигулевской долины» разрабатывает медоборудование для оздоровления и реабилитации
Резидент «Жигулевской долины» разрабатывает медоборудование для оздоровления и реабилитации
самарские врачи спасли мужчину, пережившего клиническую смерть
Самарские врачи спасли мужчину, пережившего клиническую смерть
Между Самарой и Казанью запустят «Метеор»
Между Самарой и Казанью запустят «Метеор»
За четыре дня в Тольятти на пожарах погибло три человека
За четыре дня в Тольятти на пожарах погибли три человека
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.95
-0.74
EUR 100.36
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ пройдет открытие выставки московского художника-графика Светланы Цыкаловой "Душа карандаша"
Фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
В Самаре пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Клиниках СамГМУ впервые начали выполнять уникальное протезирование коленного и тазобедренного суставов

22 марта 2024 13:12
137
В Клиниках СамГМУ впервые начали выполнять уникальное протезирование коленного и тазобедренного суставов

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России впервые провели операции одномоментного билатерального эндопротезирования крупных суставов нижних конечностей. Во время операции пациентам заменили сразу два пораженных сустава. Подобные вмешательства в Клиниках СамГМУ были выполнены впервые — это требует высокого уровня квалификации врачей и материально-технического оснащения. Операции планируют поставить на поток.

Первой прооперированной пациенткой стала 57-летняя жительница Ульяновска с двусторонним артрозом коленных суставов третьей стадии. Много лет назад женщина попала в аварию и перенесла операции на обеих ногах. Спустя годы ее стали мучить сильные боли в коленях.

Я работаю директором риелторской компании, и мне постоянно приходится быть на ногах: выезжать на встречи с клиентами, на сделки, — рассказала пациентка. — Надеюсь, что после операции я снова смогу нормально ходить, улыбаться и радоваться жизни. Волнения нет, есть только уверенность”.

В Клиники СамГМУ женщина обратилась три месяца назад.

Максимально объективно оценив клиническую ситуацию, мы пришли к пониманию, что пациентке необходимо выполнить одномоментное двустороннее эндопротезирование коленных суставов, — рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением №2 Клиник СамГМУ Дмитрий Кудашев. — Следует сказать, что остеоартроз коленного сустава занимает первое место среди деструктивно-дистрофических заболеваний суставов. Коленный сустав, являясь самым крупным суставов в организме человека, выполняет важнейшую роль опоры и передвижения, поэтому при его поражении значительно нарушается качество жизни. Так, у пациентки появились боли, хромота, ограничения в трудовой деятельности, в быту. Наше отделение специализируется на лечении таких пациентов, мы занимаемся первичным и ревизионным эндопротезированием суставов уже более 15 лет. Но уникальность сегодняшней операции в том, что мы приняли решение выполнить эндопротезирование сразу двух коленных суставов в одну операционную сессию. И в мире, и в России такие операции выполняются нечасто  — это связано и с материально-техническим обеспечением лечебных учреждений, и с организационными вопросами, и с уровнем профессиональных компетенций ортопедов и, конечно же, анестезиологов. Кроме этого, подбор пациентов для проведения подобного хирургического вмешательства —  очень серьезная и кропотливая задача, накладывающая дополнительную ответственность на врача. Не каждому человеку с двусторонним остеоартрозом можно выполнить одномоментное эндопротезирование. Он должен соответствовать достаточно жестким критериям: учитывается характер и степень деформации, возраст, психосоматический статус, наличие сопутствующих  заболеваний”.

Перед операцией пациентка в течение шести недель проходила подготовку под контролем врачей-реабилитологов Клиник СамГМУ — ЛФК, занятия на специальных тренажерах и другие процедуры. Как пояснил Дмитрий Кудашев, такие сроки определены тем, что остеоартроз поражает не только суставы, но и все окружающие их ткани — капсулу сустава, окружающие мышцы, связки и сухожилия. Поэтому чтобы в послеоперационном периоде пациент как можно раньше «встал на ноги» и вернулся в свой прежний режим двигательной активности, все эти структуры необходимо заранее подготовить к реабилитации.

Учитывая такую комплексную и интенсивную подготовку, мы рассчитываем, что реабилитация у пациентов, перенесших одномоментное билатеральное эндопротезирование, не будет отличаться от пациентов, которым мы выполняем одностороннее эндопротезирование, — отметил врач. — На следующий день после операции мы вертикализируем пациентку – она начнет передвигаться с помощью костылей, и на 5-7 день, при благоприятном течении послеоперационного периода, выпишем. Полное восстановление займет около двух месяцев”.

На следующий день врачи травматолого-ортопедического отделения №2 также успешно провели одномоментное билатеральное эндопротезирование тазобедренных суставов. В ближайшее время планируется выполнить двустороннюю артроскопию и одномоментную реконструктивно-пластическую коррекцию коленного и тазобедренного суставов у пациента с остеонекрозом. В дальнейшем такие операции рассчитывают поставить на поток.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Резидент «Жигулевской долины» разрабатывает медоборудование для оздоровления и реабилитации
22 марта 2024  13:53
Резидент «Жигулевской долины» разрабатывает медоборудование для оздоровления и реабилитации
94
самарские врачи спасли мужчину, пережившего клиническую смерть
22 марта 2024  13:48
Самарские врачи спасли мужчину, пережившего клиническую смерть
108
В Клиниках СамГМУ впервые начали выполнять уникальное протезирование коленного и тазобедренного суставов
22 марта 2024  13:12
В Клиниках СамГМУ впервые начали выполнять уникальное протезирование коленного и тазобедренного суставов
137
По результатам проведения углубленной диспансеризации в этом году у 1/3 пациентов выявлены изменения в состоянии здоровья.
21 марта 2024  17:46
Более 15 000 жителей Самарской области прошли углубленную диспансеризацию
521
Три новых «Нивы» помогают доставлять пациентов в подразделения.
21 марта 2024  16:12
Девять подразделений Красноармейской больницы оснащены новыми автомобилями
558
Налоговый вычет за диспансеризацию примут в этом году
21 марта 2024  13:05
Налоговый вычет за диспансеризацию примут в этом году
500
СамГМУ и ГК “Мать и дитя” будут совместно развивать сферу клинической эмбриологии
21 марта 2024  12:41
СамГМУ и ГК “Мать и дитя” будут совместно развивать сферу клинической эмбриологии
488
В «цифровой операционной» Клиник СамГМУ успешно проведена первая челюстно-лицевая операция
21 марта 2024  09:54
В «цифровой операционной» Клиник СамГМУ успешно проведена первая челюстно-лицевая операция
381
Здесь проходят лечение пациенты с инфекционными заболеваниями всего Правобережья Волги.
20 марта 2024  19:25
Почти 3000 пациентов получили помощь в новом инфекционном корпусе Сызрани
698
О том, что её генотип совпал с генотипом пациента, она узнала в конце прошлого года.
20 марта 2024  18:25
Медсестра Самарской поликлиники № 10 стала донором костного мозга
968
Весь список
В центре внимания
12 июня на площади Куйбышева состоится третий фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ»
22 марта 2024  11:59
12 июня на площади Куйбышева состоится третий фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ»
156
В Самарской области вскрытие малых рек ожидается с 5 по 20 апреля
21 марта 2024  09:49
В Самарской области вскрытие малых рек ожидается с 5 по 20 апреля
343
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
20 марта 2024  10:24
Фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
450
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за решение провести в Самаре международный спортивный форум
20 марта 2024  09:35
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за решение провести в Самаре международный спортивный форум
1291
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
19 марта 2024  13:06
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
822
Весь список