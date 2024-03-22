В Клиниках СамГМУ впервые начали выполнять уникальное протезирование коленного и тазобедренного суставов

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В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России впервые провели операции одномоментного билатерального эндопротезирования крупных суставов нижних конечностей. Во время операции пациентам заменили сразу два пораженных сустава. Подобные вмешательства в Клиниках СамГМУ были выполнены впервые — это требует высокого уровня квалификации врачей и материально-технического оснащения. Операции планируют поставить на поток.

Первой прооперированной пациенткой стала 57-летняя жительница Ульяновска с двусторонним артрозом коленных суставов третьей стадии. Много лет назад женщина попала в аварию и перенесла операции на обеих ногах. Спустя годы ее стали мучить сильные боли в коленях.

“Я работаю директором риелторской компании, и мне постоянно приходится быть на ногах: выезжать на встречи с клиентами, на сделки, — рассказала пациентка. — Надеюсь, что после операции я снова смогу нормально ходить, улыбаться и радоваться жизни. Волнения нет, есть только уверенность”.

В Клиники СамГМУ женщина обратилась три месяца назад.

“Максимально объективно оценив клиническую ситуацию, мы пришли к пониманию, что пациентке необходимо выполнить одномоментное двустороннее эндопротезирование коленных суставов, — рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением №2 Клиник СамГМУ Дмитрий Кудашев. — Следует сказать, что остеоартроз коленного сустава занимает первое место среди деструктивно-дистрофических заболеваний суставов. Коленный сустав, являясь самым крупным суставов в организме человека, выполняет важнейшую роль опоры и передвижения, поэтому при его поражении значительно нарушается качество жизни. Так, у пациентки появились боли, хромота, ограничения в трудовой деятельности, в быту. Наше отделение специализируется на лечении таких пациентов, мы занимаемся первичным и ревизионным эндопротезированием суставов уже более 15 лет. Но уникальность сегодняшней операции в том, что мы приняли решение выполнить эндопротезирование сразу двух коленных суставов в одну операционную сессию. И в мире, и в России такие операции выполняются нечасто — это связано и с материально-техническим обеспечением лечебных учреждений, и с организационными вопросами, и с уровнем профессиональных компетенций ортопедов и, конечно же, анестезиологов. Кроме этого, подбор пациентов для проведения подобного хирургического вмешательства — очень серьезная и кропотливая задача, накладывающая дополнительную ответственность на врача. Не каждому человеку с двусторонним остеоартрозом можно выполнить одномоментное эндопротезирование. Он должен соответствовать достаточно жестким критериям: учитывается характер и степень деформации, возраст, психосоматический статус, наличие сопутствующих заболеваний”.

Перед операцией пациентка в течение шести недель проходила подготовку под контролем врачей-реабилитологов Клиник СамГМУ — ЛФК, занятия на специальных тренажерах и другие процедуры. Как пояснил Дмитрий Кудашев, такие сроки определены тем, что остеоартроз поражает не только суставы, но и все окружающие их ткани — капсулу сустава, окружающие мышцы, связки и сухожилия. Поэтому чтобы в послеоперационном периоде пациент как можно раньше «встал на ноги» и вернулся в свой прежний режим двигательной активности, все эти структуры необходимо заранее подготовить к реабилитации.

“Учитывая такую комплексную и интенсивную подготовку, мы рассчитываем, что реабилитация у пациентов, перенесших одномоментное билатеральное эндопротезирование, не будет отличаться от пациентов, которым мы выполняем одностороннее эндопротезирование, — отметил врач. — На следующий день после операции мы вертикализируем пациентку – она начнет передвигаться с помощью костылей, и на 5-7 день, при благоприятном течении послеоперационного периода, выпишем. Полное восстановление займет около двух месяцев”.

На следующий день врачи травматолого-ортопедического отделения №2 также успешно провели одномоментное билатеральное эндопротезирование тазобедренных суставов. В ближайшее время планируется выполнить двустороннюю артроскопию и одномоментную реконструктивно-пластическую коррекцию коленного и тазобедренного суставов у пациента с остеонекрозом. В дальнейшем такие операции рассчитывают поставить на поток.