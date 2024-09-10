В Клиниках СамГМУ восстановили ключицу ребенку с редкой врожденной патологией

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В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России помогли девочке с редкой врожденной патологией – у нее была деформирована ключица и отсутствовала ее часть. Врачи детского травматолого-ортопедического отделения устранили деформацию и выполнили восстановление ключицы трансплантатом из малоберцовой кости.

Как отметил заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением Клиник СамГМУ Андрей Шмельков, подобное заболевание встречается крайне редко. При нем ключица у ребенка формируется не полностью, и между частями кости образуется соединительная ткань. Патология начинает проявляться в подростковом возрасте, когда ребенок активно растет – происходит деформация надплечья, части ключицы начинают выступать под кожей и приносить неудобства, вплоть до воспалений и появления болей. У 12-летней пациентки отсутствовала средняя часть ключицы и была деформирована часть, которая крепится к грудине. Из-за этого девочку начали мучить боли, она испытывала дискомфорт при ношении рюкзака.

«Я раньше занималась балетом, и когда нужно было держать правую руку, она начинала сильно болеть, – рассказывает пациентка. – А в феврале 2023 года у меня появились боли, когда я спала на правом боку. Мама сразу повела меня в поликлинику к ортопеду, он направил нас в Клиники. Когда узнала, что нужна операция, очень сильно волновалась, но все эти волнения ушли, потому что я понимала, что так будет лучше».

Врачи детского травматолого-ортопедического отделения решились помочь девочке.

«Когда возникают такие крайне редкие случаи, мы в первую очередь обращаемся к коллегам, которые уже с этим сталкивались, изучаем мировую литературу и оцениваем наши силы в плане знаний, опыта и возможностей операционной, – говорит Андрей Шмельков. - Если мы понимаем, что эти факторы сходятся, то беремся за решение проблемы. Мы работали с ключицами у детей с различными патологиями, переломами, но такая операция в Клиниках была проведена впервые».

Чтобы сократить время операции, к ней привлекли сразу две бригады врачей. Первая выполняла доступ в области ключицы, вторая - забор трансплантата для пластики ключицы из средней части малоберцовой кости.