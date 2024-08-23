В Клиниках СамГМУ внедрили современный метод лечения гиперактивного мочевого пузыря

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В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России внедрили современный метод лечения гиперактивного мочевого пузыря (ГМП) с помощью ботулотоксина. В течение двух лет новый метод предварительно проходил апробацию на базе отделения пересадки органов и урологии Клиник СамГМУ. Апробация показала его эффективность.

Гиперактивный мочевой пузырь – заболевание, при котором возникают частые позывы на мочеиспускание и нередко неудержание мочи. В основе болезни лежат расстройства иннервации и нарушение работы мускулатуры, в результате которых мочевой пузырь начинает реагировать даже на небольшое скопление жидкости внутри него.

Как рассказал врач-уролог отделения пересадки органов и урологии Клиник СамГМУ Дмитрий Зотов, в последнее время наблюдается увеличение случаев ГМП с недержанием мочи.

«В целом это более выражено у женщин после 44 лет, а у мужчин — после 64 лет, - отметил Дмитрий Зотов. - ГМП является достаточно распространенным клиническим синдромом, встречающимся в различных возрастных группах и приводящим к физической и социальной дезадаптации».

Основные признаки гиперактивного мочевого пузыря включают:

частые позывы на мочеиспускание;

периодические нестерпимые позывы на мочеиспускание, неудержание мочи, которые нередко возникают как сами по себе, так и на фоне внешних раздражителей, например, звука или вида льющейся воды;

выделение мочи малыми порциями;

ощущение дискомфорта в уретре после мочеиспускания.

«На первый план в лечении легких форм выходят поведенческая и медикаментозная терапия, – говорит Дмитрий Зотов. – Если они оказываются неэффективны, приходится прибегать к хирургическим методам лечения. Сегодня мы используем малоинвазивную методику, при которой в сфинктер или мышцу мочевого пузыря вводятся препараты на основе ботулинического токсина типа А. Данный метод позволяет увеличить объем мочевого пузыря, прекратить нестерпимые позывы и добиться стойкой ремиссии».

Фото: пресс-служба СамГМУ