В Клиниках СамГМУ провели уникальную операцию по восстановлению мочевого пузыря

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В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России провели уникальную сложную операцию по восстановлению мочевого пузыря мужчине с онкологией. Это позволило сохранить качество жизни пациента.

Пациент 76 лет обратился в Клиники СамГМУ с жалобами на проблемы с работой мочеиспускательной системы. Мужчину госпитализировали, при обследовании у него выявили образование в мочевом пузыре и выполнили биопсию опухоли. Оказалось, что у пациента рак мочевого пузыря. Кроме того, врачи обнаружили у него рак предстательной железы.

«Мы выполнили лапароскопическое удаление мочевого пузыря и предстательной железы, – рассказал заведующий отделением пересадки органов и урологии Клиник СамГМУ Евгений Канаев. - Затем из участка подвздошной кишки сформировали новый мочевой пузырь, который вывели на переднюю брюшную стенку в специальный мочеприемник. В ситуации пациента это намного лучше, чем ходить с трубками в поясничной области. Мужчина перенес операцию хорошо, был выписан в удовлетворительном состоянии и сейчас находится на диспансерном наблюдении».

Как пояснил Евгений Канаев, уникальность подобной операции для Самарской области в том, что такое сложное хирургическое вмешательство удалось выполнить лапароскопически - через небольшие проколы. В операции, которая шла около четырех часов, принимали участие врачи отделения пересадки органов и урологии Клиник СамГМУ и приглашенный врач-онколог из другого медучреждения Александр Тюрин.