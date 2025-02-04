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В Клиниках СамГМУ прошли первые операции с применением интраоперационного нейромониторинга при хирургии щитовидной железы

4 февраля 2025 14:26
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Внедрение этого метода позволяет свести к минимуму возможные риски повреждения нервов и нарушения голосовых функций.

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) прошли пять хирургических операций на щитовидной и околощитовидной железах с применением метода интраоперационного мониторинга возвратных гортанных нервов.

Внедрение этого метода позволяет свести к минимуму возможные риски повреждения нервов и нарушения голосовых функций. Проведение таких операций приводит уровень оказания медицинской помощи в хирургии щитовидной и паращитовидных желез к мировым стандартам. Внедрение метода в Клиниках СамГМУ стало возможным благодаря приобретению нового оборудования в рамках гранта научно-образовательного центра «Инженерия будущего».

В Самарской области расположены ведущие университеты, которые играют важную роль в развитии региона и страны. Губернатор Вячеслав Федорищев отмечал важность создания новых научных направлений и координации работы вузов с крупными компаниями. Для этого разрабатывается концепция региональной программы научно-технологического развития (НТР). Цели и задачи региональной программы НТР соответствуют Стратегии научно-технологического развития России. Они направлены на своевременное создание наукоёмких технологий и продукции, которая отвечает национальным интересам. НОЦ активно участвует в этом процессе, способствуя развитию образования, науки и инноваций в регионе.

 «Научно-образовательные центры (НОЦ) играют важную роль в развитии науки и технологий, особенно в таких важных областях, как медицина. Они способствуют объединению усилий учёных, преподавателей и студентов для проведения исследований и разработки новых методов лечения и диагностики заболеваний. Поддержка научных исследований и проектов в области медицины со стороны НОЦ имеет огромное значение. Это позволяет не только ускорить процесс внедрения новых технологий в практику, но и повысить качество медицинской помощи, что, в свою очередь, способствует улучшению здоровья населения», – отметил министр науки и высшего образования Марк Шлеенков.

Как рассказал заведующий кафедрой общей хирургии и хирургических болезней СамГМУ Игорь Макаров, врачи Клиник СамГМУ провели 2 эндоскопических операции и 3 открытых. В будущем планируется проводить около 70 подобных операций в год.

«Новый нейромонитор позволяет в ходе операции визуализировать возвратные гортанные нервы, что графически отображается на экране, а также звуковыми сигналами, – комментирует Игорь Макаров. –  Оборудование позволяет нам проследить весь ход нерва, способствует четкой идентификации контролированию, верификации анатомической целостности и функциональной сохранности на всех этапах хирургического вмешательства».

Для проведения мастер-класса по использованию нейромонитора в СамГМУ был приглашен хирург из Москвы Виталий Мещеряков, который имеет большой опыт в операциях на щитовидной железе с применением нейромонитора. После этого хирурги Клиник СамГМУ выполнили несколько операций самостоятельно. Операции прошли успешно, часть пациентов уже выписана под наблюдение врачей. Остальные пациенты будут выписаны до конца недели.

 

Фото: Управление по связям с общественностью СамГМУ

 

Теги: Медицина Самара

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