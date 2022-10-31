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В этом году специалисты Камышлинской центральной районной больницы выявили более 1100 патологий, работая на аппаратах УЗИ, поставленных в рамках региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения.



В рамках региональной программы в Камышлинскую больницу поступили две многофункциональные ультразвуковые системы. Оборудование оснащено датчиками для высокоточной диагностики заболеваний сердца и сосудов, в том числе атеросклероза брахеоцефальных сосудов и периферических артерий.



«Оборудование хорошо зарекомендовало себя в работе. Оно удобно в использовании, позволяет проводить быстрые и комфортные для наших пациентов исследования, — рассказала врач ультразвуковой диагностики Альфия Меньшаева. — Аппараты обладают высокой детализацией изображения, что существенно облегчает постановку диагноза на ранней стадии развития патологий. У аппаратов есть дополнительные функции — энергетический допплер, эластография и другие, — автоматические программы измерений сокращают время обследования без ущерба для качества и информативности. Качественная диагностика заболеваний сердца и сосудов позволяет избежать инвазивных вмешательств, своевременно назначив пациентам необходимое лечение».



В учреждение поступило и другое оборудование высокого класса — аппарат ультразвуковой диагностики, система эндоскопической визуализации, а также автоматическая установка для дезинфекции эндоскопа.



«Мы также получили пять регистраторов для мониторирования сердечной деятельности по Холтеру, аппараты для исследования функции внешнего дыхания, устройство для стерилизации хирургических инструментов, — рассказала главный врач Камышлинской больницы Светлана Русинова. — В приемном покое появился новый, более современный дефибриллятор с ЭКГ-монитором. Оснащен новым оборудованием фельдшерско-акушерский пункт в селе Старое Усманово, возведенный по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Новая медтехника способствует повышению качества и доступности медицинской помощи как в районном центре, так и в отдаленных населенных пунктах».



В этом году в медучреждения региона поступит всего более 2000 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО