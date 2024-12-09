В Исаклинском районе возведён новый ФАП

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В деревне Ганькин Матак Исаклинского района завершено строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. Получать первичную и неотложную помощь, проходить профилактические обследования в нём будут более 270 жителей.



Новый фельдшерско-акушерский пункт возведён по решению главы региона Вячеслава Федорищева - благодаря средствам, дополнительно выделенным из областного бюджета, в этом году будут возведены 24 модульных фельдшерско - акушерских пунктов.



«В настоящее время завершены строительные и электромонтажные работы. После поставки необходимого оборудования и прохождения процедуры лицензирования ФАП встретит первых пациентов», - рассказывает и.о. главного врача Сергей Наумов.



На данный момент всю необходимую помощь жители получают в старом здании фельдшерско - акушерского пункта поселения.



Модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. За текущий год в Исаклинском районе возведены 2 модульных здания для жителей деревень Красный Берег и Ганькин Матак, а также проведен капитальный ремонт в офисе врача общей практики села Большое Микушкино.

Фото: минздрав СО