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В Исаклинской районной больнице завершилась клиническая практика студентов СамГМУ и Медицинского университета "Реавиз". Учащиеся 5 курса ознакомились с особенностями работы сельского здравоохранения, посетили поликлинику, стационарные отделения, офисы врачей общей практики и фельдшерско-акушерские пункты в отдаленных селах.



«Студенты приезжали на практику в Исаклинский район ещё в советские годы. Многие создавали семьи, оставались здесь жить и работать, – отметил главный врач Исаклинской центральной районной больницы Александр Медведев. – Сейчас мы возобновляем эту славную традицию. Учащиеся могут не только закрепить знания и навыки, но и ознакомиться с условиями труда, оценить возможности для самореализации, которыми располагает современная сельская медицина. В этом году студенты побывали в том числе и в нескольких подразделениях, которые обновились за последние годы в ходе капремонта и внедрения принципов бережливого производства. Многие приехали к нам в дополнение к своей основной практике».



Будущие врачи участвовали в оказании медпомощи и профилактических мероприятиях под руководством наставников.



«Учащиеся могли выбрать направление практики. Первая группа работала в амбулаторных подразделениях: ребята помогали врачам общей практики проводить диспансеризацию. Вторая группа ездила в стационарные подразделения в отдаленных селах, третья – работала в составе бригады мобильного ФАПа в небольших населенных пунктах. Мы постараемся не терять связь со студентами и обязательно организуем такую практику ещё не раз», – подчеркнул Александр Викторович.



Привлекать молодых врачей и средних медработников в район помогают меры социальной поддержки. При участии в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» специалисты могут получить выплаты от 500 тысяч до 1,5 млн рублей. Также медработники могут рассчитывать на компенсацию расходов на аренду жилья и выделение квартир служебного найма. Сейчас в Исаклинском районе строятся дома для пяти молодых специалистов.



Напомним, в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в Самарской области реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. При поддержке Губернатора Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации.



Благодаря национальному проекту комплексно развивается инфраструктура оказания медпомощи в городах и сельской местности. В этом году в регионе планируется возведение более 30 новых фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и врачебных амбулаторий. В 56 зданиях медицинских подразделений выполняется капитальный ремонт. Сельские больницы оснащаются новой мебелью и медицинской техникой.

Фото: минздрав СО