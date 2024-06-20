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В феврале этого года в Хворостянскую центральную районную больницу поступила ультразвуковая система высокого класса. Она приобретена в рамках национального проекта "Здравоохранение".



Современный аппарат позволяет проводить точные диагностические исследования.



"Оборудование нового поколения позволило улучшить качество оказания медицинской помощи жителям нашего района. Проведение диагностических обследований позволяет на ранних стадиях обнаружить различные патологии органов и систем и не допустить их развития. Высокое качество изображений, быстрая диагностика, понятный интерфейс делают работу более комфортной и результативной", — рассказал врач ультразвуковой диагностики Владимир Куров.

Фото: минздрав СО