В Госдуму внесли проект о штрафах за продажу лекарств без рецепта

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Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о штрафах до 20 тысяч рублей для фармацевтов и должностных лиц и 200 тысяч рублей для юрлиц за продажу лекарств без рецепта, сообщила РИА Новости автор проекта, сенатор Ирина Рукавишникова.

"Основные изменения касаются работы фармацевтов, чаще всего они нарушают закон и продают препараты без рецепта. Если раньше за незаконную торговлю наказывали руководителя и временно закрывали аптечную сеть, тогда "страдал" и бизнес, и покупатели, особенно в сельских районах, то сейчас жестче будут наказывать недобросовестных фармацевтов. Им придется заплатить штраф – от 10 000 р. до 20 000 р. или лишиться возможности работать в аптеке на срок от 6 месяцев до 1 года", - рассказала она.

Штраф для индивидуальных предпринимателей предлагается установить на уровне от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц - от 150 до 200 тысяч рублей, пояснила она.