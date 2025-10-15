В Госдуме высказались против проведения родителями ветряночных вечеринок

67

Проведение вечеринок, где здоровых детей приводят в гости к ребенку с ветряной оспой, создает опасность более широкого распространения инфекции. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Депутат осудил набравшую в России популярность практику среди родителей, которые идут на риск, чтобы их ребенок переболел ветрянкой в раннем возрасте.

"Что касается ветряночных вечеринок, на мой взгляд, это абсолютно бессмысленные и иногда даже опасные вещи. Лучше пускай все идет своим чередом", — поделился с ТАСС Леонов.

Он пояснил, что если на таком мероприятии будут присутствовать дети из разных коллективов, то они неизбежно принесут инфекцию туда, где ее раньше не было.

"Это как раз способствует массовому распространению ветрянки и увеличению заболеваемости ветрянкой", — пояснил Леонов.

Ранее Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости ветряной оспой сразу в нескольких регионах России. Заведующий инфекционным отделением Центральной клинической больницы Управления делами президента России Георгий Сапронов связал эти события с сезонным фактором.