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В городе Облучье в ЕАО уволился весь коллектив скорой из-за нежелания прививаться

4 ноября 2021 15:43
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Медицинские власти региона заверяют, что проживающие в этом районе люди без оперативной помощи медиков не останутся.

Сотрудники скорой города Облучье Еврейской автономной области (ЕАО) написали заявление об увольнении, медицинские власти региона заверяют, что проживающие в этом районе люди без оперативной помощи медиков не останутся, пишет РИА Новости.

Главный санитарный врач ЕАО Павел Копылов подписал постановление, согласно которому в области до 15 ноября 80% коллектива необходимо начать прививать от COVID-19, а к 15 декабря вакцинацию следует завершить. В случае, если сотрудник отказывается от вакцинации без наличия медотвода, работодатель обязан отстранить его от работы.

"Все 15 сотрудников скорой написали заявления на увольнение из-за нежелания вакцинироваться. Руководство мы предупредили заранее, что напишем заявление. До 15 ноября будем работать. Мы все подрабатываем в ковидном госпитале. В постоянном контакте с пациентами. У нас иммунитет давно выработался", - рассказал РИА Новости сотрудник скорой.

Главный врач ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" ЕАО Владислав Коган подтвердил РИА Новости, что все 15 сотрудников написали заявление на увольнение. "Пока они работают, до 15 ноября. А дальше — не знаю, как выйти из ситуации", - сказал он.

Позже на официальной странице Instagram департамента здравоохранения ЕАО было опубликовано заявление от имени Когана: "На участке, который обслуживают отделения ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи", расположенные в Облученском районе, проживают около 25 тысяч человек. По нормативам с этой загрузкой справятся две-три бригады. Сейчас на территории района задействованы пять бригад скорой помощи, дислоцированные, кроме самого Облучья, в селах Кульдур, Теплоозерск, Пашково и Биракан. Плюс бригады неотложной помощи, развернутые при лечебных учреждениях. Даже если все сотрудники, написавшие заявления на увольнение, действительно уволятся, город без медицинской помощи не останется".

В региональном департаменте здравоохранения пока никак ситуацию не комментируют.

 

Фото из открытых источников

Теги: Вакцинация

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