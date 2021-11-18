В этом году врачи больницы им.В.Д.Середавина спасли почти 7000 пациентов с COVID-19 и подозрением на него

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Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина уже второй год работает как инфекционный госпиталь. Врачи многопрофильной больницы оказывают медицинскую помощь пациентам с COVID-19, имеющим хронические заболевания, у которых зачастую болезнь проходит в тяжёлой форме.

Одна из пациенток, которую спасли врачи больницы, - жительница Самары Ирина Морозова. 56-летняя женщина страдает хроническим ревматическим заболеванием. Новым испытанием для Ирины стала коронавирусная инфекция.

«Я совершила ошибку – имея сопутствующее заболевание, не обращалась к врачам, хотя чувствовала себя плохо, температура держалась 39 и выше, - рассказала Ирина. - Мне стало хуже, начала задыхаться, попала в больницу».

В итоге к непрерывной терапии в связи с тяжелым ревматоидным артритом врачам пришлось добавить интенсивную лекарственную терапию против COVID-19. Шансов на успех, признаются медики, было немного.

«У нашей пациентки прогрессирующее ревматическое заболевание – ревматоидный артрит, которым она болеет уже 34 года. Более 20 лет наблюдается в нашей больнице, - рассказала заведующая ревматологическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Ольга Семагина. - Заболевание сложное, инвалидизирующее. За время болезни были использованы практически все известные базисные препараты».

Врачи, медсестры, весь персонал инфекционного, реанимационного отделений сработал как единая команда, чтобы побороть инфекцию. Медикам помогла и сама пациентка, которая была настроена на лечение. А это, говорят специалисты, имеет большое значение.

«Пациентка поступила к нам в октябре с поражением легких 25%. Состояние было средней тяжести. На второй день, учитывая развитие

"цитокинового шторма" была проведена биологическая терапия, и пациентка пошла на поправку. Но через три дня начала нарастать одышка, и на компьютерной томографии было обнаружено поражение легких до 90%, - отметила врач-терапевт третьего инфекционного отделения больницы Таисья Шифрина. - На мой взгляд, именно такое молниеносное течение болезни, когда в течение суток нарастает объем поражения легких, и отличает сейчас COVID-19 этого года от его прошлогоднего варианта, и контролировать этот процесс достаточно сложно. Мы перевели пациентку в нейрореанимацию, где была оказана всесторонняя помощь и был проведен второй этап противовирусной терапии».

«Я ни одного дня не чувствовала себя брошенной, оставленной без внимания, и то, что произошло со мной – можно назвать чудом, - считает Ирина. - Низкий поклон всем сотрудникам третьего отделения больницы и коллективу нейрореанимации. Я чувствую себя замечательно, жить хочется. У меня двое взрослых детей, трое внуков. Буду жить, творить, помогать близким».

Чтобы обезопасить себя и своих близких от новой коронавирусной инфекции, врачи настоятельно рекомендуют жителям региона сделать прививки, поскольку именно вакцинация минимизирует риски заболевания и при встрече с инфекцией помогает перенести ее в более легкой форме.

Развитию системы здравоохранения региона сегодня уделяется особое внимание. Всего в этом году в 18 инфекционных госпиталей уже поступило 560 единиц оборудования: аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы, мониторы – все для спасения каждой человеческой жизни. Обновление медучреждений, оснащение современным оборудованием, внедрение передовых технологий – в том числе, часть стратегии лидерства Самарской области, разработанной по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей.