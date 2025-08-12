В этом году Сергиевская ЦРБ получила 6 новых автомобилей

97

В этом году в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" Сергиевская центральная районная больница получила 6 новых автомобилей. Среди них — 4 автомобиля LADA Granta и 2 специализированные машины «ГАЗ Соболь».

Транспорт на базе «ГАЗ Соболь» оснащен носилками и предназначен для оказания неотложной медицинской помощи. Автомобили уже активно используются для транспортировки пациентов на диспансеризацию и в областные медучреждения, оказания помощи маломобильным жителям.



Автомобили LADA Granta также задействованы в службе неотложной помощи и помогают участковым врачам в их работе. Также новые машины позволяют оперативно доставлять биоматериалы в лабораторию, проводить онкоскрининг, обеспечивают мобильность медицинских работников.

«Наличие современного и исправного автопарка крайне важно для качественного оказания медицинской помощи. Благодаря новому транспорту повышается доступность медицинских услуг, в том числе в отдаленных населенных пунктах района. Новые автомобили также обеспечивают надежность — машины не выходят из строя, всегда в рабочем состоянии. Кроме того, практически все они оборудованы кондиционерами, что создает комфортные условия как для медработников, так и для пациентов», - отметил главный врач Сергиевской ЦРБ Дмитрий Агафонов.

Всего за последние 4 года Сергиевская больница получила 20 автомобилей, что позволило оснастить транспортом почти все фельдшерско-акушерские пункты района.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в медучреждения переданы 197 автомобилей, из них 27 машин на базе «ГАЗ Соболь».

Фото: минздрав СО