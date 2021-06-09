В двух населенных пунктах Самарской области объявили карантин по бешенству

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Решения были приняты 8 июня.

В одном из подсобных хозяйств села Ширяево города Жигулевска, а также поселка Кировский Красноарамейского района установили карантин по бешенству. На карантинной территории запрещено лечение больных восприимчивых животных, посещение территорий посторонними, вывоз животных на убой, снятие шкур с трупов убитых животных, а также охота на животных, за исключением той, что регулирует их численность.

Отмена карантина осуществляется спустя 60 календарных дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством животного. Карантин на обеих территориях действует с 8 июня 2021 года.

С этого же дня отменили карантин по бешенству на территориях села Марьевка Пестравского района, поселка Суринск Шигонского района, села Натальино Безенчукского района и села Гавриловка Алексеевского района. Карантин в этих населенных пунктах действовал с конца марта 2021 года, пишет СитиТраффик.