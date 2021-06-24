В двух медучреждениях Самары появились новые газификаторы

Я нашел ошибку
Главные новости:
Открыть кредит можно онлайн и в отделении Сбербанка, обслуживающем корпоративных клиентов.
Сбербанк: средний размер кредита малого бизнеса в Поволжье составил порядка 2,4 млн рублей
Системная работа губернатора по привлечению инвестиций позволяет открывать новые рабочие места.
В Особой экономической зоне «Тольятти» введено в эксплуатацию крупное производство автокомпонентов
ПСБ запустил сервис предоставления отсрочки платежа заказчикам крупных компаний
ПСБ запустил сервис предоставления отсрочки платежа заказчикам крупных компаний
В Новокуйбышевске легковушка сбила велосипедиста
В Новокуйбышевске легковушка сбила велосипедиста
Израиль отложил въезд индивидуальных путешественников из других стран до 1 августа
Израиль отложил въезд индивидуальных путешественников из других стран до 1 августа
В Самаре пройдет акция проекта "Чистая Волга"
В Самаре пройдет акция проекта "Чистая Волга"
В Самарской области продолжается работа по повышению эффективности службы занятости
В Самарской области продолжается работа по повышению эффективности службы занятости
Три врача из Самары стали победителями Всероссийского конкурса врачей
Три врача из Самары стали победителями Всероссийского конкурса врачей
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.67
-0.5
EUR 86.71
-0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В областной юношеской библиотеке прошло торжественное открытие основного этапа  Акции «Полк@ Победы»
Десятки молодых людей собрались, чтобы коллективно исполнить песню «Аист на крыше»
Грушинский фестиваль-2021 пройдет в формате городских концертов в Самарской области
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В двух медучреждениях Самары появились новые газификаторы

24 июня 2021 11:46
143
В двух медучреждениях Самары появились новые газификаторы

В Самарской городской больнице №6 и Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн установлены дополнительные новые газификаторы. Они приобретены за счёт средств областного бюджета. Напомним, на базе этих медучреждений развернуты инфекционные госпитали для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.

В больнице № 6 запущен новый медицинский кислородный газификатор на 7 тонн. В учреждении уже работает кислородный газификатор на 3 тонны жидкого кислорода, благодаря дооснащению запас кислорода увеличен
до 10 тонн. 

Сейчас на лечении в стационаре находятся более 200 человек, из которых свыше 100 пациентам проводится кислородотерапия.  

«Кислород привозят в жидком состоянии. При помощи испарителя он превращается в газообразный и перемещается по трубам.  Оксигенотерапия при новой коронавирусной инфекции очень важна, она необходима пациентам, чтобы справиться с острой дыхательной недостаточностью при большом проценте повреждения легочной ткани. Кислородная терапия при COVID-19 применяется, когда у больного затруднено дыхание, а сатурация кислорода в крови падает ниже 92%», - отметила заведующая отделением реанимации Самарской городской больницa №6 Елена Аксёнова.

Также новый газификатор на 5 тонн заработал в областном госпитале для ветеранов войн.

 

Теги: больница газификатор коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Израиль отложил въезд индивидуальных путешественников из других стран до 1 августа
24 июня 2021, 13:55
Израиль отложил въезд индивидуальных путешественников из других стран до 1 августа
Ранее въезд для привитых индивидуальных туристов из «зеленых» стран был запланирован на 1 июля. Туризм
60
В продуктовые магазины и аптеки в Москве пустят без QR-кодов
24 июня 2021, 13:14
В продуктовые магазины и аптеки в Москве пустят без QR-кодов
Также москвичам разрешили посещать летние кафе и веранды без QR-кода до 12 июля. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
88
Скачок заболеваемости коронавирусом: за сутки в Самарской области 129 новых случаев
24 июня 2021, 12:29
Скачок заболеваемости коронавирусом: за сутки в Самарской области 129 новых случаев
За сутки еще 10 человек умерли. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
206
Здравоохранение
Три врача из Самары стали победителями Всероссийского конкурса врачей
24 июня 2021  13:43
Три врача из Самары стали победителями Всероссийского конкурса врачей
87
В двух медучреждениях Самары появились новые газификаторы
24 июня 2021  11:46
В двух медучреждениях Самары появились новые газификаторы
143
Выездная мобильная бригада провела вакцинацию от новой коронавирусной инфекции сотрудников ООО «Газпром трансгаз Самара».
23 июня 2021  17:29
Более половины сотрудников ООО «Газпром трансгаз Самара» сделали прививки от коронавируса 
438
23 июня 2021  14:46
Главный детский инфекционист региона привился от коронавируса
398
В Самаре 40 заболевших.
23 июня 2021  14:41
В регионе подтвержден 101 новый случай коронавирусной инфекции
395
Получить сертификат единственным законным способом можно после прохождения второго этапа вакцинации.
23 июня 2021  14:04
Обращение министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна к жителям региона
440
Появление нового ФАПа  стало долгожданным событием для жителей села.
22 июня 2021  20:25
В селе Кушниково Шигонского района жители получают медпомощь в новом ФАПе
565
22 июня 2021  15:14
Председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов сделал прививку от коронавируса
648
В Самаре 40 заболевших.
22 июня 2021  14:35
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
600
Врачи дали советы для нормального самочувствия в жару
22 июня 2021  09:25
Врачи дали советы для нормального самочувствия в жару
481
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
334
Весь список
В центре внимания
Системная работа губернатора по привлечению инвестиций позволяет открывать новые рабочие места.
24 июня 2021  14:07
В Особой экономической зоне «Тольятти» введено в эксплуатацию крупное производство автокомпонентов
26
Три врача из Самары стали победителями Всероссийского конкурса врачей
24 июня 2021  13:43
Три врача из Самары стали победителями Всероссийского конкурса врачей
83
В Самарской области снова обещают грозу и шквальный ветер
24 июня 2021  12:58
В Самарской области снова обещают грозу и шквальный ветер
113
Скачок заболеваемости коронавирусом: за сутки в Самарской области 129 новых случаев
24 июня 2021  12:29
Скачок заболеваемости коронавирусом: за сутки в Самарской области 129 новых случаев
203
В 45 оздоровительных лагерях Самарского региона организован отдых 8 336 детей
23 июня 2021  11:43
В 45 оздоровительных лагерях Самарского региона организован отдых 8 336 детей
253
Весь список