В двух медучреждениях Самары появились новые газификаторы

143

В Самарской городской больнице №6 и Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн установлены дополнительные новые газификаторы. Они приобретены за счёт средств областного бюджета. Напомним, на базе этих медучреждений развернуты инфекционные госпитали для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.

В больнице № 6 запущен новый медицинский кислородный газификатор на 7 тонн. В учреждении уже работает кислородный газификатор на 3 тонны жидкого кислорода, благодаря дооснащению запас кислорода увеличен

до 10 тонн.

Сейчас на лечении в стационаре находятся более 200 человек, из которых свыше 100 пациентам проводится кислородотерапия.

«Кислород привозят в жидком состоянии. При помощи испарителя он превращается в газообразный и перемещается по трубам. Оксигенотерапия при новой коронавирусной инфекции очень важна, она необходима пациентам, чтобы справиться с острой дыхательной недостаточностью при большом проценте повреждения легочной ткани. Кислородная терапия при COVID-19 применяется, когда у больного затруднено дыхание, а сатурация кислорода в крови падает ниже 92%», - отметила заведующая отделением реанимации Самарской городской больницa №6 Елена Аксёнова.

Также новый газификатор на 5 тонн заработал в областном госпитале для ветеранов войн.