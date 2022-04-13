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В детском отделении Тольяттинской городской поликлиники №1 внедрена новая модель оказания медпомощи

13 апреля 2022 21:58
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Детское отделение Тольяттинской городской поликлиники №1 преобразилось в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Детское отделение Тольяттинской городской поликлиники №1 преобразилось в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Детская служба городской поликлиники №1 Тольятти расположена в отдельном здании по адресу ул. Буденного, 8. В рамках ремонта вход в подразделение преобразился в соответствии с принципами безбарьерной среды. В холле появились открытая регистратура, зоны комфортного ожидания приема, игровая зона для детей, инфомат, с помощью которого можно записаться на прием или получить информацию о работе подразделения, минуя регистратуру. Ориентироваться помогает усовершенствованная навигация.

«На протяжении нескольких месяцев в подразделении велась напряжённая работа, результатом которой стали не только обновленный интерьер входной группы, но и внедрение принципов бережливого производства. Нововведения уже позволили оптимизировать потоки пациентов в зависимости от цели посещения поликлиники, сократить среднее время пребывания пациента в подразделении», — рассказала главный врач Тольяттинской городской поликлиники №1 Ирина Шаховская.

Красоту и удобство обновленного подразделения уже успели оценить маленькие посетители и их родители.
«Я эту поликлинику посещала, будучи ребенком, — вместе с мамой. Теперь вот привожу сына, — поделилась жительница Тольятти, мама пятилетнего Миши. — Мы в восторге от того, как отделение преобразилось. Повсюду навигационные таблички, легко найти нужный кабинет. И Мише есть чем заняться, пока ожидаем прием».
В этом году также будут проведены ремонтные работы и в других помещениях подразделения.

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