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В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в детском отделении Жигулевской центральной городской больницы начался капитальный ремонт.

Капитальный ремонт в детской поликлинике Жигулевска начался в августе этого года. В настоящее время ремонтные работы идут на первом этаже здания, в других помещениях продолжается оказание помощи в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. В течение двух лет преобразятся все помещения поликлиники.

«У нас уже есть опыт проведения ремонта в подразделениях учреждения, — пояснил заместитель главного врача Жигулевской ЦГБ Дмитрий Цивилёв. — В 2020 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» обновили входную зону детской поликлиники – регистратуру, гардероб. Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения будут полностью обновлены условия для оказания помощи нашим маленьким пациентам и работы медицинского персонала».

Напомним, в 2021 году в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения проводится ремонт в 23 подразделениях медучреждений региона.