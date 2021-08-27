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В детском отделении Отрадненской горбольницы начался капитальный ремонт

27 августа 2021 15:41
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Маленькие пациенты будут получать медпомощь в новых условиях.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в детском поликлиническом отделении Отрадненской городской больницы начался капитальный ремонт.

Капитальный ремонт в педиатрическом корпусе Отрадненской городской больницы начался в августе этого года. В настоящее время идет демонтаж дверных и оконных конструкций в помещениях третьего этажа. В других помещениях продолжается прием пациентов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

«Капитальный ремонт позволит нам создать более комфортные условия для оказания медицинской помощи пациентам, — отметил главный врач Отрадненской городской больницы Александр Кандрахин. — В этом году мы также  в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения получили несколько единиц нового оборудования —  5 электрокардиографов, бронхоскоп, аппарат УЗИ и машину для обработки эндоскопов. Планируется  поставка эндоскопического оборудования,  УЗИ-аппарата, рентген-аппарата, маммографа, электрохирургической системы, холтеровского монитора ЭКГ. Новое оборудование будет использоваться нашими специалистами в разных подразделениях больницы».

 

Фото из открытых источников

 

Теги: больница дети Отрадный ремонт

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