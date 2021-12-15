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В Большеглушицкую центральную районную больницу поступило новое оборудование, приобретенное в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, — цифровой рентгенодиагностический комплекс высокого класса.

Более 250 жителей Большеглушицкого района уже прошли обследование на новом оборудовании.

«Рентгенодиагностический комплекс подходит для проведения всех видов исследований, применяемых в рентгенографии и рентгеноскопии, — рассказал врач-рентгенолог Большеглушицкой больницы Александр Шилинин. — Это аппарат на три рабочих места: помимо рентгенографической стойки и колонны излучателя, он оснащен поворотным столом-штативом, благодаря чему мы можем проводить рентгеноскопию, рентгенографию и томографию одновременно на одном рабочем месте. Аппарат позволяет выделить область интереса и рассмотреть ее прицельно, в увеличенном масштабе, регулируя яркость и контрастность снимка».

В этом году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Большеглушицкую больницу также поступил цифровой маммограф.



Новое рентгенодиагностическое оборудование также поступило в Богатовскую, Приволжскую, Исаклинскую и другие центральные районные и городские больницы. В настоящее время в медучреждениях продолжается установка и ввод техники в эксплуатацию.



Фото из открытых источников