В больнице Семашко  нейрохирурги делают реконструктивные операции с применением 3D-моделирования трансплантата

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Ежегодно в нейрохирургическое отделение Самарской городской клинической больницы №2 имени Н.А. Семашко на стационарное лечение поступает более 2500 пациентов.

Начиная с 2017 года, в нейрохирургическом отделении оказывается, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь. Ежегодно объемы высокотехнологичной медицинской помощи увеличиваются, так, в 2019 году было проведено 32 операции, в 2020 году – 168, на 2021 год запланировано провести 215 высокотехнологичных операций по нейрохирургическому профилю.

За этот период нейрохирурги успешно внедрили новую методику реконструктивных операций — закрытие больших дефектов свода черепа с применением 3D-моделирования трансплантата.

«Дефекты свода черепа часто возникают по причине черепно-мозговых травм. В таких ситуациях в экстренном порядке решается вопрос об устранении жизненно опасных факторов – удалении костных отломков, — рассказал врач- нейрохирург Валерий Ахмеров. — При этом костный лоскут во время операции удаляется с целью декомпрессии, чтобы уменьшить внутричерепное давление. Реконструктивные операции проводятся спустя несколько месяцев в плановом порядке. Пластика дефекта черепа является важным этапом восстановления целостности черепа».

При этом Валерий Евгеньевич отмечает, что наряду с решением эстетической проблемы закрытие дефекта черепа предотвращает риски получения травм, избавляет пациента от ряда опасных симптомов, таких, как колебания внутричерепного давления, эпилептические приступы. Кроме того, при сообщении полости черепа с пазухами носа могут возникать воспалительные процессы, менингиты, энцефалиты, а это угрожающие жизни осложнения.

Высокотехнологичные реконструктивные операции сегодня стали доступны жителям нашего региона и проводятся бесплатно в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования, передает пресс-служба минздрава СО.

Фото: пресс-служба минздрава СО