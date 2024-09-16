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В больнице имени Семашко применяется уникальный метод восстановления пациентов, перенесших инсульт

16 сентября 2024 16:59
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Врачи применяют уникальный метод восстановления благодаря такому аппарату как стимулятор магнитный ритмический "Neuro-MSX".

Метод транскраниальной стимуляции в нейрореабилитации пациентов на базе Самарской городской клинической больницы №2 им. Н.А. Семашко внедрен благодаря современному оборудованию и специальной подготовке медицинских работников.

"На базе больницы более года функционирует центр медицинской реабилитации, созданный благодаря реализации федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». В подразделении проводится второй этап реабилитации пациентов после ряда заболеваний - перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, нейрохирургических операций. В нашем центре используется только современное и высокоэффективное оборудование с наиболее высоким уровнем доказательной базы",- рассказал главный врач больницы Яков Резников.

Врачи применяют уникальный метод восстановления благодаря такому аппарату как стимулятор магнитный ритмический "Neuro-MSX".

"Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) - это метод неинвазивной стимуляции коры головного мозга, которая достигается благодаря коротким магнитным импульсам, модулирующим возбудимость коры головного мозга. Это эффективная технология с доказанным диагностическим и терапевтическим применением при различных заболеваниях", - пояснила заведующая отделением Юлия Минина.

Как отмечают врачи, ТМС является уникальным и эффективным методом улучшения функционального восстановления пациентов, перенесших инсульт.

"Ритмическая ТМС улучшает не только двигательную, но и когнитивные функции после инсульта. Также этот метод эффективен в реабилитации пациентов с тревожно-депрессивными расстройствами, так как играет важную роль в восстановлении нарушенной пластичности мозга", отметила Юлия Минина.

Процедура является безболезненной для пациента и не требует дополнительной подготовки. Использование современного реабилитационного оборудования в сочетании с индивидуально разработанным планом медицинской реабилитации позволяет улучшить состояние пациентов после перенесенного инсульта на пути к восстановлению утраченных функций организма и возвращения человека к полноценной жизни.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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