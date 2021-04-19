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В больнице Ерошевского провели сложную операцию пациенту по пересадке роговицы

19 апреля 2021 19:23
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Процесс заболевания глаза начался во время лечения пациента от новой коронавирусной инфекции.

Врачи-офтальмохирурги больницы им. Т.И.Ерошевского выполнили сложную операцию пациенту по пересадке роговицы в результате осложнения, возникшего после перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Житель Волгограда Андрей Криничный поступил в больницу с патологией роговицы. Процесс заболевания глаза начался во время лечения пациента от новой коронавирусной инфекции. Длительное нахождение в реанимации сказалось на прогрессировании возникшей патологии глаза, консервативно вылечить пациента в Волгограде не удалось. Больной поступил в Самарскую глазную клиническую больницу с осложнениями и перфорацией роговицы. Врачи-офтальмохирурги травматологического отделения глазной больницы им. Т.И.Ерошевского успешно провели сложную органосохранную операцию, выполнив пересадку роговицы. 

Ирина Валерьевна Муриева, врач-офтальмохирург травматологического микрохирургического отделения:

«Пациент приехал к нам из Волгограда, поступил в тяжелом состоянии. На фоне прогрессирования возникшей патологии роговицы у пациента развилась катаракта с набуханием хрусталика, и нам пришлось одномоментно выполнить тройную процедуру. Предварительно глаз нужно было герметизировать, затем выполнить весь объем хирургии -   удалить хрусталик и имплантировать интраокулярную линзу, потом заменить роговицу. Операция длилась 2 часа. При таких экстренных случаях основная наша цель – спасти глаз как орган. На данный период глаз нам удалось сохранить и получить достаточно высокие зрительные функции. Прошел месяц после операции, пациент видит 5 строчек (50%), это достаточно высокий результат при такой патологии»

Реабилитационный период при пересадке роговицы очень длительный. Врачи-офтальмологи больницы им. Т.И.Ерошевского наблюдают таких пациентов 1,5-2 года, назначают лечение и проводят регулярные осмотры. 

«Уникальность этого случая в том, что несколько патологий нам удалось устранить одним большим хирургическим вмешательством и получить хороший визуальный результат -  отметила Ирина Григорьевна Татаренко, заведующая травматологическим микрохирургическим отделением. -   Операции такой сложности выполняются не часто, 1-2 случая в год. Таких пациентов мы выхаживаем, длительное время наблюдаем, проводим регулярные контрольные осмотры и при необходимости – назначаем лечение». 

Благодаря высокому профессионализму и мастерству офтальмохирургов больницы  операция прошла на высоком уровне, удалось сохранить глаз и зрение больному. Пациенту еще предстоит длительная реабилитация, наблюдение и лечение под контролем Самарских врачей офтальмохирургов больницы им. Т.И.Ерошевского.

«Был выбор – г. Москва, г. Уфа или г. Самара.  Но врачи-офтальмологи в городе Волгограде посоветовали именно больницу в Самаре, в которой мы сейчас находимся. Считаю, что повезло и с клиникой и с хирургом. Для меня операция прошла не очень тяжело, я ничего не чувствовал, только вот хирургу пришлось со мной повозиться. Сейчас зрение еще до конца не восстановилось, но глаз перестал болеть, воспаления нет, и глаз уже видит. По поводу зрения я никогда к врачам не обращался, это первая такая ситуация, которая у меня возникла. В этой клинике, благодаря руководителю, остались кадры – умные и талантливые хирурги. Не знаю, кто бы еще смог сделать такую операцию как Ирина Валерьевна Муриева» - поделился Андрей Криничный

Сегодня больница им Т.И.Ерошевского – один из немногих в России центров, выполняющих трансплантацию роговицы. Разработки велись еще со времен основателя больницы – профессора Т.И.Ерошевского. По его инициативе в 1973 году в клинике был создан первый в СССР банк донорских тканей для нужд офтальмологии, фактически с этого началась эпоха кератопластики и кератопротезирования. 

Андрей Владимирович Золотарев, главный врач:

«Заболевание, с которым поступил к нам пациент, было достаточно сложное, возникло после перенесенного COVID-19. Ослабление иммунитета привело к активации другой вирусной инфекции, которая привела к осложнению на глаз и потребовала лечения уже более серьезного, пациент к нам приехал уже в достаточно тяжелом состоянии. К сожалению, часто подобные ситуации заканчиваются потерей глаза. Трансплантация роговицы была одним из приоритетных направлений нашей деятельности со времен еще Т.И.Ерошевского. Мы совершенствуем наши технологии, которые позволяют нам всегда иметь запас донорского материала, необходимого, чтобы при очень тяжелых ситуациях оказать высокотехнологичную, высококачественную помощь и вовремя сработать на благо наших пациентов. В данном случае это удалось». 

Операции по трансплантации роговицы в больнице им. Т.И.Ерошевского проводятся бесплатно: в рамках программы оказания высокотехнологичной помощи гражданам Самарской области или по программе государственных гарантий – для жителей регионов РФ.

 

Фото:   пресс-служба больницы Ерошевского


 

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