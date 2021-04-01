В больницах Самарской области ряд отданных "под коронавирус" коек вернут обратно

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Обратное перепрофилирование ковидных мест на штатный режим работы готовят в 13 областных больницах, сообщил директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Владислав Романов 30 марта.

В областной больнице им.Середавина возобновят оказание медицинской помощи по 14 различным профилям (челюстно-лицевая хирургия, ЛОР, ортопедия и другие) – на 790 койках.

В Тольятти освободят «из-под ковида» 280 коек в горбольнице № 5 и 142 — в горбольнице №2 им.Баныкина.

В Клиниках СамГМУ вернут к штатной работе 200 коек, в клинике ФМБА – 20.

Приволжская ЦРБ, Исаклинская ЦРБ, Нефтегорская ЦРБ, Жигулёвская ЦГБ, областная детская больница им.Ивановой, самарская горбольница №2 им.Семашко и областной Центр борьбы со СПИД – в общей сложности перепрофилируют 250 коек.

В Ставропольской ЦРБ восстановят свою работу 136 коек по нескольким профилям, в том числе реабилитационная помощь для взрослых.

Как отметил на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом 29 марта министр областного здравоохранения Армен Бенян, при необходимости данные койки можно снова быстро отдать «под ковид», пишет Обозрение.

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