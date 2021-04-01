В больницах Самарской области ряд отданных "под коронавирус" коек вернут обратно

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские велосипедисты завоевали 5 медалей чемпионата Европы (спорт глухих)
Самарские велосипедисты завоевали 5 медалей чемпионата Европы (спорт глухих)
Министр спорта Сергей Кобылянский провел совещание с ХК Лада
Министр спорта Сергей Кобылянский провел совещание с ХК "Лада"
В Самарской области за сутки на 1 апреля выявлены 199 заболевших коронавирусом
В Самарской области за сутки на 1 апреля выявлены 199 заболевших коронавирусом
В Самаре утвердили стоимость одного квадратного метра жилья на второй квартал 2021 года
В Самаре утвердили стоимость одного квадратного метра жилья на второй квартал 2021 года
Самарских школьников приглашают на онлайн-марафон по подготовке к экзаменам ЕГЭ и ОГЭ гонка
Самарских школьников приглашают на онлайн-марафон по подготовке к экзаменам «ЕГЭ и ОГЭ гонка»
В Самаре снесут еще три аварийных дома
В Самаре снесут еще три аварийных дома
Самарцам объяснили, куда обратиться, если стал свидетелем торговли наркотиками в сети Интернет
Самарцам объяснили, куда обратиться, если стал свидетелем торговли наркотиками в сети Интернет
Самарский зоопарк сегодня отметит Международный день птиц и День рождения верблюда Лексуса
Самарский зоопарк сегодня отметит Международный день птиц и День рождения верблюда Лексуса
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.64
-0.06
EUR 88.75
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк сегодня отметит Международный день птиц и День рождения верблюда Лексуса
В Самаре на УСЦ "Чайка" прошла благотворительная гонка "Добрая лыжня"
В Самаре проведут очередной областной семинар-практикум «Декорирование изделий в технике скрапбукинг»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В больницах Самарской области ряд отданных "под коронавирус" коек вернут обратно

1 апреля 2021 10:39
122
В больницах Самарской области ряд отданных под коронавирус коек вернут обратно

Обратное перепрофилирование ковидных мест на штатный режим работы готовят в 13 областных больницах, сообщил директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Владислав Романов 30 марта.

В областной больнице им.Середавина возобновят оказание медицинской помощи по 14 различным профилям (челюстно-лицевая хирургия, ЛОР, ортопедия и другие) – на 790 койках.

В Тольятти освободят «из-под ковида» 280 коек в горбольнице № 5 и 142 — в горбольнице №2 им.Баныкина.

В Клиниках СамГМУ вернут к штатной работе 200 коек, в клинике ФМБА – 20.

Приволжская ЦРБ, Исаклинская ЦРБ, Нефтегорская ЦРБ, Жигулёвская ЦГБ, областная детская больница им.Ивановой, самарская горбольница №2 им.Семашко и областной Центр борьбы со СПИД – в общей сложности перепрофилируют 250 коек.

В Ставропольской ЦРБ восстановят свою работу 136 коек по нескольким профилям, в том числе реабилитационная помощь для взрослых.

Как отметил на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом 29 марта министр областного здравоохранения Армен Бенян, при необходимости данные койки можно снова быстро отдать «под ковид», пишет Обозрение.

Фото pixabay.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Здравоохранение
В Самарской области за сутки на 1 апреля выявлены 199 заболевших коронавирусом
1 апреля 2021  12:58
В Самарской области за сутки на 1 апреля выявлены 199 заболевших коронавирусом
46
В больницах Самарской области ряд отданных под коронавирус коек вернут обратно
1 апреля 2021  10:39
В больницах Самарской области ряд отданных "под коронавирус" коек вернут обратно
122
СЕРГЕЙ ШАТИЛО: Все медицинские поставки сейчас – под Мед Лайфом
1 апреля 2021  10:21
Сергей Шатило: «Все медицинские поставки сейчас – под «Мед Лайфом»
145
В Самаре выявлено 67 заболевших.
31 марта 2021  16:32
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
414
Интерес к ней уже проявляют другие страны.
31 марта 2021  14:56
Первую в мире противоковидную вакцину для животных зарегистрировали в России
382
Снова 10 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
31 марта 2021  13:31
Снова 10 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
383
Тольяттинец - участник Великой Отечественной войны победил COVID-19
31 марта 2021  11:57
Тольяттинец - ветеран Великой Отечественной войны победил COVID-19
208
Дмитрий Азаров рассказал, какие медицинские учреждения начнут строить и сдадут в 2021 году
31 марта 2021  10:36
Дмитрий Азаров рассказал, какие медицинские учреждения начнут строить и сдадут в 2021 году
324
Жители Самарской области чаще многих жалуются на самочувствие из-за скачков атмосферного давления
31 марта 2021  09:59
Жители Самарской области жалуются на самочувствие из-за скачков атмосферного давления
354
Вирусолог призвал всех беречь себя, а главное, не расстраиваться по мелочам.
30 марта 2021  23:40
Вирусолог рассказал, какие факторы влияют на снижение иммунитета ранней весной и поздней осенью
503
Весь список
Современная медицина
Ученые из России предложили вводить в нейроны новые митохондрии.
4 февраля 2021  17:39
Создан новый метод улучшения памяти у носителей болезни Альцгеймера
4555
23 декабря 2020  20:26
Лечение алкоголизма
11916
2 декабря 2020  11:25
Как не впасть в депрессию на карантине
13703
Весь список
Новости медицины
Главная причина - потеря миелина, вещества, образующего оболочку нервных волокон.
10 марта 2021  17:47
Ученые определили главную причину старения мозга
1706
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
15555
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16644
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самарской области за сутки на 1 апреля выявлены 199 заболевших коронавирусом
1 апреля 2021  12:58
В Самарской области за сутки на 1 апреля выявлены 199 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
27
В Самарской области заработала горячая линия для призывников
1 апреля 2021  11:33
В Самарской области заработала горячая линия для призывников
Социум
91
Вскрытие рек Самарской области ожидается до 10 апреля
1 апреля 2021  10:48
Вскрытие рек Самарской области ожидается до 10 апреля
Социум
109
Что изменится в жизни россиян с 1 апреля
1 апреля 2021  09:07
Что изменится в жизни россиян с 1 апреля
В стране
159
Состоялось заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области.
31 марта 2021  15:22
В облправительстве обсудили профилактику вовлечения несовершеннолетних в антиобщественные организации
Политика региона
489
Весь список