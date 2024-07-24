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В Богатовском районе обновляются подразделения больницы

24 июля 2024 10:59
128
В Богатовском районе обновляются подразделения больницы

Капитальный ремонт офиса врача общей практики Богатовской больницы в селе Виловатое выполнен в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Более 1200 взрослых и детей – жители сел Виловатое и Андреевка, а также посёлка Буревестник -  наблюдаются, получают необходимую помощь и проходят диспансеризацию в обновлённых условиях.

«Благодаря преобразованиям созданы более комфортные условия как для наших пациентов, так и для специалистов на рабочем месте. Организована работа ЕМИАС, появилась удобная маршрутизация и навигация», – отметила главный врач Богатовского центральной районной больницы Юлия Полушкина.

Оперативно оказывать неотложную помощь жителям села Виловатое и перевозить биоматериал в лабораторию помогает автомобиль, поставленный благодаря нацпроекту.

Обновление медицинской инфраструктуры в районе продолжается. В этом году благодаря дополнительным средствам, выделенным из областного бюджета по инициативе врио Губернатора   Самарской области Вячеслава Федорищева на развитие сети ФАПов, в поселке Заливной   будет возведено модульное здание фельдшерско-акушерского пункта.  Всего в регионе на эти средства в этом году дополнительно возведут 24 ФАПа.

Также благодаря региональному проекту по модернизации первичного звена здравоохранения в 7 муниципальных районах будут возведены 8 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 врачебная амбулатория. Кроме того, 2 новых ФАПа и 1 врачебная амбулатория появятся в селах региона за счет ранее выделенных средств областного бюджета.

Всего в Самарской области в 2024 году будут возведены 36 модульных зданий для размещения медицинских подразделений.

Помимо этого, планируется капитальный ремонт 32 подразделений медучреждений в рамках нацпроекта.

Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. 

 

 

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