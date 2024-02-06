В Безенчукской поликлинике внедрили «бережливые» технологии

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Отделение обновили в прошлом году благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Ремонт позволил улучшить условия для оказания медицинской помощи взрослым и детям, разделить потоки пациентов и привести кабинеты врачей к единому стандарту.



В поликлинике реализована новая модель медицинской организации, ориентированной на бережливое производство. Посетителей встречают открытая регистратура и зоны комфортного ожидания приема.



«Преобразилась вся поликлиника. Обновлен интерьер, заменены коммуникации, над кабинетами установлены навигационные указатели, — пояснила главный врач Безенчукской районной больницы Людмила Слепнева. — Кроме того, мы пересмотрели маршрутизацию. Для приема пациентов с признаками ОРВИ оборудован фильтр-бокс. Также на 1 этаже развернут кабинет дежурного врача, где идет прием соматических пациентов. Это помогает разгрузить врачей-терапевтов, которые ведут прием по записи».



В обновленном блоке разместилось отделение медицинской профилактики.



«Теперь в одном месте располагаются кабинеты специалистов, ЭхоКГ, забора крови, смотровой кабинет. Здесь проводятся все необходимые процедуры в рамках диспансеризации и медосмотра. Тем, кто перенес коронавирусную инфекцию, — углубленное обследование», — рассказала заведующая отделением Надежда Аледникова.



Также благодаря нацпроекту обновлены и другие отделения Безенчукской больницы — фельдшерско-акушерский пункт в селе Красноселки и офис врача общей практики в поселке Прибой.



Модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального «Здравоохранение», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В Самарской области при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения. В 2023 году в регионе обновили 62 медицинских подразделения.