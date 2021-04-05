В балтийском янтаре нашли большое количество молекул ранее неизвестных антибиотиков

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Изучив состав балтийского янтаря, американские ученые обнаружили в нем большое количество молекул ранее неизвестных антибиотиков, эффективных против почти неуязвимых для других веществ микробов. Данные исследования приведены на платформе EurekAlert!, передают "Известия".

«Мы давно знали, что в балтийском янтаре могут быть молекулы антибиотиков, однако раньше никто их систематически не изучал. Мы выделили из образцов окаменевшей смолы несколько соединений, которые могут уничтожать грамположительные микроорганизмы, которые устойчивы к антибиотикам», — сказала Элизабет Эмброуз, один из авторов работы, доцент Миннесотского университета.

Янтарь, представляющий собой окаменевшую ископаемую смолу, уже давно является предметом интереса исследователей. Формируясь десятки или даже сотни миллионов лет, он зачастую сохраняет внутри себя не только пузырьки воздуха того времени, но и насекомых, фрагменты растений, перья птиц и динозавров.

Издавна считалось, что янтарь обладает противовоспалительным действием. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что убеждение о эффективности янтаря против инфекций и воспалений имеет свои основания. Специалисты проанализировали химический состав нескольких десятков фрагментов янтаря, сформированных примерно 40 млн лет назад из смолы вымерших балтийских зонтичных пихт.

Приготовив растворы на основе порошка из данных фрагментов, эксперты исследовали их при помощи хроматографа. Таким образом, в порошке были обнаружены кольцеобразные молекулы органических кислот, которые могут обладать бактерицидными свойствами.

Для того чтобы убедиться в наличии этих свойств, исследователи проверили действие полученного экстракта на болезнетворных микроорганизмах. Была установлена эффективность экстракта в подавлении жизнедеятельности золотистого стафилококка. Кроме того, вещество оказало воздействие даже на устойчивые к современным антибиотикам штаммы.

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