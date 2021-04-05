Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалисты проанализировали химический состав нескольких десятков фрагментов янтаря.
В балтийском янтаре нашли большое количество молекул ранее неизвестных антибиотиков
 Для ликвидации пожара привлечены 158 человек, 44 единицы техники.
В Кинеле горел ангар на площади 1200 кв. м. 
Это тяжелая утрата для нашего региона. Вместе с Николаем Ивановичем, участником штурма рейхстага, ушел последний герой-свидетель тех исторических событий.
Соболезнования губернатора Дмитрия Азарова в связи с уходом из жизни участника штурма рейхстага Николая Ивановича Родионова
У осужденного в ходе плановой диспансеризации были выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура.
Навального перевели в медсанчасть с ОРЗ
Игрок потерял сознание на поле и умер.
Гендиректор ФК "Знамени Труда" рассказал подробности смерти 18-летнего футболиста
Он заявил, что, вероятно, не будет управлять Apple через 10 лет.
Тим Кук поделился планами на будущее
Одним из ярких информационных проектов является тематическая выставка «Наш Гагарин», посвящённая первому космонавту Юрию Алексеевичу Гагарину.
5 апреля  дан старт юбилейным мероприятиям, приуроченным к 60-летию полёта первого человека в космос
Кроме того, Глава региона и министр экономического развития затронули вопросы перспективного сотрудничества.
Дмитрий Азаров и Максим Решетников обсудили развитие ТОСЭР, моногородов и инвестиционную политику Самарской области
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.61
0.54
EUR 90
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня в Самаре проходит первый субботник по благоустройству города
«Почему Самара – космическая?»: рассказали в детском технопарке «Кванториум – 63 регион»
Самарских ребят приглашают в зоопарк на квест «Животные – покорители космоса»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В балтийском янтаре нашли большое количество молекул ранее неизвестных антибиотиков

5 апреля 2021 23:57
137
Специалисты проанализировали химический состав нескольких десятков фрагментов янтаря.

Изучив состав балтийского янтаря, американские ученые обнаружили в нем большое количество молекул ранее неизвестных антибиотиков, эффективных против почти неуязвимых для других веществ микробов. Данные исследования приведены на платформе EurekAlert!, передают "Известия".

«Мы давно знали, что в балтийском янтаре могут быть молекулы антибиотиков, однако раньше никто их систематически не изучал. Мы выделили из образцов окаменевшей смолы несколько соединений, которые могут уничтожать грамположительные микроорганизмы, которые устойчивы к антибиотикам», — сказала Элизабет Эмброуз, один из авторов работы, доцент Миннесотского университета.

Янтарь, представляющий собой окаменевшую ископаемую смолу, уже давно является предметом интереса исследователей. Формируясь десятки или даже сотни миллионов лет, он зачастую сохраняет внутри себя не только пузырьки воздуха того времени, но и насекомых, фрагменты растений, перья птиц и динозавров.

Издавна считалось, что янтарь обладает противовоспалительным действием. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что убеждение о эффективности янтаря против инфекций и воспалений имеет свои основания. Специалисты проанализировали химический состав нескольких десятков фрагментов янтаря, сформированных примерно 40 млн лет назад из смолы вымерших балтийских зонтичных пихт.

Приготовив растворы на основе порошка из данных фрагментов, эксперты исследовали их при помощи хроматографа. Таким образом, в порошке были обнаружены кольцеобразные молекулы органических кислот, которые могут обладать бактерицидными свойствами.

Для того чтобы убедиться в наличии этих свойств, исследователи проверили действие полученного экстракта на болезнетворных микроорганизмах. Была установлена эффективность экстракта в подавлении жизнедеятельности золотистого стафилококка. Кроме того, вещество оказало воздействие даже на устойчивые к современным антибиотикам штаммы.

 

 

Фото из открытых источников

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Здравоохранение
Специалисты проанализировали химический состав нескольких десятков фрагментов янтаря.
5 апреля 2021  23:57
В балтийском янтаре нашли большое количество молекул ранее неизвестных антибиотиков
137
Это стало возможным после того, как Клиники закупили специальное оборудование.
5 апреля 2021  17:08
В Клиниках СамГМУ выполняют лапароскопические резекции печени
246
Новый ФАП представляет собой передвижной кабинет врача, который полностью оснащен всем необходимым оборудованием.
5 апреля 2021  16:54
Жители села Кабановка прошли вакцинацию в новом передвижном ФАПе
224
В Самаре заболели 64 человека.
5 апреля 2021  14:46
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
328
Ему сделали прививку вторым компонентом отечественной вакцины ГамКовидВак.
5 апреля 2021  14:16
Александр Фетисов завершил вакцинацию от коронавируса
346
В Самарскую область поступила новая партия противоковидной вакцины ГамКовидВак
5 апреля 2021  14:00
В Самарскую область поступила новая партия противоковидной вакцины ГамКовидВак
337
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
5 апреля 2021  13:34
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
346
Как известно, обладатели электрошокера никак не подвержены опасности, чего нельзя сказать о тех, кто пострадал от этого предмета.
5 апреля 2021  09:16
Последствия от применения электрошокера
91
Облегченный вариант препарата
4 апреля 2021  15:28
Использование препарата "Спутник Лайт" для вакцинации вдвое снижает риск заражения коронавирусом
454
70 человек заболели в Самаре.
4 апреля 2021  14:29
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
599
Весь список
Современная медицина
Наркозависимость – актуальная проблема в современном мире. И эффективность борьбы с наркозависимостью будет высока только тогда, когда будут затронуты не только психологические и физиологические аспекты, но и социально-духовные.
2 апреля 2021  23:58
Реабилитационный центр для наркозависимых – каждый может начать новую счастливую жизнь
61
Ученые из России предложили вводить в нейроны новые митохондрии.
4 февраля 2021  17:39
Создан новый метод улучшения памяти у носителей болезни Альцгеймера
4590
23 декабря 2020  20:26
Лечение алкоголизма
11941
Весь список
Новости медицины
Главная причина - потеря миелина, вещества, образующего оболочку нервных волокон.
10 марта 2021  17:47
Ученые определили главную причину старения мозга
1879
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
15607
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16711
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Большое значение уделено созданию современной инфраструктуры для занятий футболом.
5 апреля 2021  16:21
Губернатор Дмитрий Азаров заключил с РФС и Минспорта РФ соглашение о развитии футбола в регионе
Спорт в регионе
238
В Самарскую область поступила новая партия противоковидной вакцины ГамКовидВак
5 апреля 2021  14:00
В Самарскую область поступила новая партия противоковидной вакцины ГамКовидВак
Здравоохранение
335
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
5 апреля 2021  13:34
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
344
В Самарской области за сутки на 4 апреля выявлены 200 заболевших коронавирусом
4 апреля 2021  13:28
В Самарской области за сутки на 4 апреля выявлены 200 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
646
3 апреля 2021  21:36
Дмитрий Азаров открыл в Москве всероссийскую выставку легендарного живописца Григория Журавлева
Культура
760
Весь список