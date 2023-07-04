В 2022 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 51 млн граждан РФ

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Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией – одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение».

В 2022 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 51 млн граждан Российской Федерации. В 2023 году количество прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры должно составить 87 млн. граждан.

Получить направление на диспансеризацию легко — достаточно записаться через сервис «Мое здоровье» на портале «Госуслуги» или по телефону поликлиники. В поликлинике для прохождения профилактических мероприятий понадобится только паспорт и полис ОМС.