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В 2022 году 98 врачей и 65 средних медицинских работников трудоустроились в медучреждения региона

11 января 2023 14:10
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В рамках участия в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

В 2022 году 98 врачей и 65 средних медицинских работников трудоустроились в медучреждения региона в рамках участия в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» ежегодно помогают привлекать в сельскую местность и малые города десятки специалистов — врачей, фельдшеров, акушерок и медицинских сестер фельдшерско-акушерских пунктов.

При трудоустройстве в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек участники программ получают единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей и 500 тысяч рублей. Размер выплат для врачей и средних медработников при трудоустройстве в населенные пункты, отнесенные к удаленным и труднодоступным территориям, составляет 1,5 млн и 750 тысяч рублей. Специалисты принимают обязательство работать в медицинском учреждении в течение пяти лет со дня заключения договора на выплату на должности в соответствии с трудовым договором.

Успешный опыт Самарской области в реализации программ изучают другие регионы страны. В 2022 году в связи с перевыполнением плана по привлечению в сельскую местность медицинских работников на 2022 год Распоряжением Правительства Российской Федерации были выделены дополнительные средства на реализацию программ в Самарской области. Также областной бюджет принял участие в дополнительном софинансировании мероприятия, что позволило обеспечить участие еще 22 специалистов.

 «Финансирование программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в Самарской области имеет стойкую тенденцию к увеличению. С 2021 года мы обеспечиваем стопроцентное освоение федеральных средств и получаем дополнительное финансирование на реализацию этих кадровых программ, привлекаем больше специалистов в сельскую медицину, — отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. — Акцент в этой работе традиционно делаем на амбулаторном звене. В рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения сельские подразделения обновляются, оснащаются новым оборудованием. Помимо самой программы как таковой, предполагающей выплаты при трудоустройстве, регион предпринимает серьезные усилия, чтобы ее интенсифицировать — обеспечить условия для развития специалистов как в профессиональном, так и в социальном аспектах».

При поддержке Главы региона Дмитрия Азарова в Самарской области реализуется комплекс социальной поддержки медицинских работников. Так, специалисты, прибывающие из других регионов и стран, а также выпускники вузов и колледжей при трудоустройстве по наиболее востребованным специальностям получают выплату в размере 200 тысяч рублей. Для представителей наиболее дефицитных специальностей — врачей общей практики и врачей в составе бригад скорой помощи — выплата составляет 300 тысяч рублей.

Особое внимание уделяется обеспечению новых сотрудников жильем. Городские и сельские врачи в возрасте до 40 лет в течение 3 лет могут получать компенсацию расходов по ипотеке в размере 50% банковской процентной ставки ипотечного жилищного кредита — до 100 тысяч рублей в год. Медработники в селах и малых городах могут получить компенсацию первоначального взноса по ипотеке на жилье, приобретенное в сельской местности, в размере 30% его стоимости — до 600 тысяч рублей.

Также медучреждения взаимодействуют с администрацией муниципальных образований по вопросу предоставления дополнительной поддержки новым сотрудникам — выделения жилья служебного найма или компенсации расходов на аренду собственности, приоритетное трудоустройство членов семей, определение детей медработников в детские сады.

 

Фото:   минздрав СО

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