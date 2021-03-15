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Уже завтра в поселке Прибрежный откроется свой прививочный пункт

15 марта 2021 21:16
86
Таким образом, в регионе будет уже 145 прививочных пунктов.

Как сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, уже завтра в поселке Прибрежный откроется свой прививочный пункт.

До этого вакцинация жителей Прибрежного проводилась в поселке Управленческий.

Удаленность Прибрежного и невозможность привиться в самом поселке доставляла людям неудобства, и они обратились к губернатору в социальных сетях.

Прививочный пункт организован в поселке на базе дневного стационара ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7».

Таким образом, в регионе будет уже 145 прививочных пунктов.

19 мобильных комплексов, которые тоже задействуют для вакцинации, будут поставлены к 1 апреля.

Дмитрий Азаров поручил областному минздраву в течение следующей недели подготовить персонал, который будет работать в них, передает пресс-служба оперштаба СО.

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Комментарии

Здравоохранение
15 марта 2021  21:23
Тенгиз Бетанели встретился со своими коллегами – врачами инфекционного госпиталя, которые спасли ему жизнь
62
Таким образом, в регионе будет уже 145 прививочных пунктов.
15 марта 2021  21:16
Уже завтра в поселке Прибрежный откроется свой прививочный пункт
86
Более 84 тысяч человек в области получили второй компонент вакцины ГамКовидВак.
15 марта 2021  20:49
В целом в регион поступили 161 332 дозы вакцины, израсходовано - 145 323 дозы
75
По данным ученых, это состояние является признаком сильного иммунного ответа.
15 марта 2021  19:33
Потеря обоняния свидетельствует о более высоких шансах пациента легче и быстрее перенести COVID-19
122
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 30,91, по стране - 63,35.
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