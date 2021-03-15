Как сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, уже завтра в поселке Прибрежный откроется свой прививочный пункт.
До этого вакцинация жителей Прибрежного проводилась в поселке Управленческий.
Удаленность Прибрежного и невозможность привиться в самом поселке доставляла людям неудобства, и они обратились к губернатору в социальных сетях.
Прививочный пункт организован в поселке на базе дневного стационара ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7».
Таким образом, в регионе будет уже 145 прививочных пунктов.
19 мобильных комплексов, которые тоже задействуют для вакцинации, будут поставлены к 1 апреля.
Дмитрий Азаров поручил областному минздраву в течение следующей недели подготовить персонал, который будет работать в них, передает пресс-служба оперштаба СО.
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