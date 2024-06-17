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Ушел из жизни заслуженный врач РФ, первый главный врач Самарского кардиодиспансера Валентин Усенко

17 июня 2024 17:10
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Прощание состоится 18 июня с 10:00 до 11:00 по адресу: г. Самара, ул. Борская 108, корп.1, зал 3.

Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 90-м году ушел из жизни заслуженный врач Российской Федерации, первый главный врач Самарского кардиологического диспансера Валентин Иосифович Усенко. С 1975 года и на протяжении 28 лет он возглавлял диспансер.

Валентин Иосифович окончил Донецкий медицинский институт. В 1966 году переехал в город Куйбышев, где начал трудовую деятельность в больнице им. Пирогова сначала врачом-хирургом, затем заместителем главного врача.

В 1975 году Валентин Иосифович возглавил кардиодиспансер. В начале своей деятельности он завершил строительство кардиодиспансера. 31 декабря 1975 года был открыт главный корпус, а в 1976 - здание поликлиники.

Стремление Валентина Иосифовича соответствовать лучшим мировым стандартам здравоохранения позволило ему за 5 лет работы создать одно из первых и ведущих в стране учреждение по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Под его руководством в 2000 году в учреждении была внедрена программа оказания высокотехнологичной кардиохирургической помощи детям Самарской области с врожденными пороками сердца, открыт роддом и отделение ревматологии.

После завершения трудовой деятельности в медучреждении Валентин Иосифович работал заместителем директора Классического лицея Самары, где готовил абитуриентов для Самарского государственного медицинского университета.

Валентин Иосифович всегда пользовался заслуженным уважением и авторитетом в медицинском сообществе. Светлая память о Валентине Иосифовиче, о его профессиональных и человеческих качествах навсегда останется в сердцах коллег, учеников и пациентов.

Прощание состоится 18 июня с 10:00 до 11:00 по адресу: г. Самара, ул. Борская 108, корп.1, зал 3.

 

Фото:   минздрав СО

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