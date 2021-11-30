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УПЧ в Самарской области проведет целевой приём по вопросам оказания бесплатной медпомощи

30 ноября 2021 13:53
130
УПЧ в Самарской области проведет целевой приём по вопросам оказания бесплатной медпомощи

13 декабря 2021 года Уполномоченным по правам человека в Самарской области проводится целевой приём граждан по вопросам оказания бесплатной медицинской помощи в ходе их амбулаторного и стационарного лечения в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Самарской области. 

Целевой прием пройдет в режиме телефонной связи с участием представителей министерства здравоохранения Самарской области. 

Предварительная запись по телефону приемной граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области: 

8(846)337-29-03 с 29.11.2021 по 06.12.2021

Проведение приёма приурочено к Международному дню всеобщего охвата услугами здравоохранения, официально провозглашенному Генеральной ассамблеей ООН и ежегодно отмечаемому 12 декабря с 2017 года. 

  

 

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