УПЧ в Самарской области проведет целевой приём по вопросам оказания бесплатной медпомощи

13 декабря 2021 года Уполномоченным по правам человека в Самарской области проводится целевой приём граждан по вопросам оказания бесплатной медицинской помощи в ходе их амбулаторного и стационарного лечения в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Самарской области.
Целевой прием пройдет в режиме телефонной связи с участием представителей министерства здравоохранения Самарской области.
Предварительная запись по телефону приемной граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области:
8(846)337-29-03 с 29.11.2021 по 06.12.2021
Проведение приёма приурочено к Международному дню всеобщего охвата услугами здравоохранения, официально провозглашенному Генеральной ассамблеей ООН и ежегодно отмечаемому 12 декабря с 2017 года.