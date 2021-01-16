Ученые выяснили, о дефиците какого витамина сигнализирует частый звон в ушах

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Американские медики выяснили, что частый звон в ушах сигнализирует о дефиците витамина B12, передает Express.

Сотрудники Национального института здоровья США выдавали жалующимся на шум в ушах пациентам витамин B12, через некоторое время часть участников исследования заявила об улучшении самочувствия. Также они отметили прилив бодрости.

Напомним, данный витамин участвует в выработке миелина, без которого нервы хуже проводят сигнал. Также он нужен для воспроизводства эритроцитов, пишет anews.com.

Ученые из Университетского колледжа Лондона ранее выяснили, что беспричинный звон и шум в ушах можно считать признаком коронавируса.

Фото: Pixabay.com