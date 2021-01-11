Ученые из России и Узбекистана предложили уничтожать COVID-19 радиацией

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Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) и Академии наук Узбекистана обнаружили, что слабые дозы радиации способны уничтожить коронавирусную инфекцию без вреда для человеческого организма, передает РБК. Об этом сообщает пресс-служба УрФУ.



Профессор УрФУ Анатолий Зацепин рассказал, что молекула РНК коронавируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться, впоследствии эти участки становятся более чувствительными к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. «Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток», — пояснил Зацепин.



Идею влияния радиации на коронавирус выдвинула в апреле группа узбекских ученых во главе с Борисом Оксенгендлером, который также работает в лаборатории в УрФУ. Сейчас коллектив ученых приступил к разработке своей методики лечения.



По словам Зацепина, радиационное воздействие рассчитано не только на COVID-19, но и на другие вирусы, в частности его мутации. Также ученые предлагают использовать радиацию не только для лечения человека и профилактики заболеваний, но и для дезинфекции предметов и помещений.



В августе 2020 года ученые из США и Канады допустили возможность лечения коронавирусной инфекции с помощью лучевой терапии. Эксперты отделения медицинской физики канадского Онкологического центра Джека Ади установили, что низкие дозы рентгеновских лучей могут помочь против пневмонии.





Фото: Антон Ваганов / Reuters / РБК