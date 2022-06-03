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У переболевших ветрянкой нет иммунитета против оспы обезьян

3 июня 2022 09:20
176
У переболевших ветрянкой нет иммунитета против оспы обезьян.

Это принципиально различные заболевания, они не формируют перекрестного иммунитета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там отметили, что ведомство предпринимает все необходимые меры для купирования возможности завоза и распространения оспы обезьян на территории России.

По данным ВОЗ, к началу июня зарегистрировано более 640 случаев заражения в 26 странах.

Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения, передает Радио Маяк.

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