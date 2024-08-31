Травматолог-ортопед: сон на жестком матрасе имеет свои плюсы и минусы
Врач Бацаленко: жесткие матрасы уменьшают давление на суставы и улучшают осанку
Сон на жестком матрасе имеет свои плюсы и минусы, важно учитывать индивидуальные особенности каждого человека. Об этом 31 августа «Известиям» рассказал травматолог-ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Николай Бацаленко.
По его словам, спать на жестких матрасах рекомендуется младенцам, детям и подросткам для правильного формирования позвоночника, людям с избыточным весом и такими заболеваниями, как остеохондроз, сколиоз, артрит, или тем, кто имеет проблемы с осанкой.
«Для людей с избыточным весом или тем, кто страдает от артрита, жесткий матрас может помочь уменьшить давление на суставы. Также для людей с избыточным весом жесткий матрас имеет практическое преимущество: он дольше сохранит форму и не будет деформироваться (проваливаться)», — сказал врач.
Бацаленко посоветовал спать на жестких матрасах и тем, кто страдает от болей в спине. Это обеспечит более ровную поверхность, что может помочь сохранить правильное положение позвоночника во время сна.
Как уточнил ортопед, жесткие матрасы нужны тем, у кого остеохондроз. Это может помочь в поддержании правильного положения позвоночника и снизить нагрузку на межпозвоночные диски. При сколиозах жесткий матрас будет полезен в коррекции осанки.
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«Если человек спит на спине, то поддержка, которую предоставляет жесткий матрас, может способствовать улучшению осанки», — уточнил Бацаленко.
При этом он обратил внимание на то, что для некоторых людей слишком жесткий матрас может вызывать дискомфорт и даже боль в спине или суставах, особенно если у них есть определенные медицинские состояния.
В пример он привел людей, которые спят на боку. Жесткий матрас не всегда обеспечивают достаточную амортизацию, что в этом случае может привести к давлению на плечи и бедра. Кроме того, есть вероятность возникновения проблемы с кровообращением. Если матрас слишком жесткий, это может привести и к чувству онемения в конечностях. Особенно это важно для диабетиков, поэтому им спать на жестких матрасах не рекомендуется, объяснил врач.
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«Если вы испытываете дискомфорт или боли при использовании жесткого матраса, возможно, стоит рассмотреть более мягкие варианты или матрасы с разной жесткостью. В случае наличия хронических заболеваний необходимо проконсультироваться с врачом или специалистом по сну также для выбора подходящего матраса для оптимального сна и здоровья», — подчеркнул Бацаленко.
Фото: freepik.com