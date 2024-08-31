103

Травматолог-ортопед: сон на жестком матрасе имеет свои плюсы и минусы

Врач Бацаленко: жесткие матрасы уменьшают давление на суставы и улучшают осанку

Сон на жестком матрасе имеет свои плюсы и минусы, важно учитывать индивидуальные особенности каждого человека. Об этом 31 августа «Известиям» рассказал травматолог-ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Николай Бацаленко.

По его словам, спать на жестких матрасах рекомендуется младенцам, детям и подросткам для правильного формирования позвоночника, людям с избыточным весом и такими заболеваниями, как остеохондроз, сколиоз, артрит, или тем, кто имеет проблемы с осанкой.

«Для людей с избыточным весом или тем, кто страдает от артрита, жесткий матрас может помочь уменьшить давление на суставы. Также для людей с избыточным весом жесткий матрас имеет практическое преимущество: он дольше сохранит форму и не будет деформироваться (проваливаться)», — сказал врач.

Бацаленко посоветовал спать на жестких матрасах и тем, кто страдает от болей в спине. Это обеспечит более ровную поверхность, что может помочь сохранить правильное положение позвоночника во время сна.

Как уточнил ортопед, жесткие матрасы нужны тем, у кого остеохондроз. Это может помочь в поддержании правильного положения позвоночника и снизить нагрузку на межпозвоночные диски. При сколиозах жесткий матрас будет полезен в коррекции осанки.

Мозг уполномочен себя мыть: чем опасна бессонница

Саратовские ученые определили связь недосыпа и болезни Альцгеймера

«Если человек спит на спине, то поддержка, которую предоставляет жесткий матрас, может способствовать улучшению осанки», — уточнил Бацаленко.

При этом он обратил внимание на то, что для некоторых людей слишком жесткий матрас может вызывать дискомфорт и даже боль в спине или суставах, особенно если у них есть определенные медицинские состояния.

В пример он привел людей, которые спят на боку. Жесткий матрас не всегда обеспечивают достаточную амортизацию, что в этом случае может привести к давлению на плечи и бедра. Кроме того, есть вероятность возникновения проблемы с кровообращением. Если матрас слишком жесткий, это может привести и к чувству онемения в конечностях. Особенно это важно для диабетиков, поэтому им спать на жестких матрасах не рекомендуется, объяснил врач.

РЕКЛАМА

joom.ru

1 443 ₽

ZANZEA женская мода с принтом кимоно кардиган рубашки...

1 281 ₽

ZANZEA женская свободная однотонная блузка с круглым...

1 493 ₽

Женское повседневное хлопковое платье ZANZEA

1 505 ₽

Юбки ZANZEA для женщин

1 675 ₽

Женское повседневное платье ZANZEA макси с длинным...

1 396 ₽

Женская весенняя рубашка с V-образным воротником...

1 372 ₽

Женские блузки с круглым вырезом ZANZEA

1 816 ₽

Женское повседневное платье ZANZEA

1 771 ₽

Женское повседневное платье ZANZEA с круглым вырезом

1 602 ₽

Женское платье с круглым вырезом ZANZEA

2 121 ₽

Осенние и зимние женские платья Horunling

1 390 ₽

Юбки ZANZEA для женщин

«Если вы испытываете дискомфорт или боли при использовании жесткого матраса, возможно, стоит рассмотреть более мягкие варианты или матрасы с разной жесткостью. В случае наличия хронических заболеваний необходимо проконсультироваться с врачом или специалистом по сну также для выбора подходящего матраса для оптимального сна и здоровья», — подчеркнул Бацаленко.

Фото: freepik.com