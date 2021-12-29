Тольяттинцу, уволенному за нарушение санитарного режима, удалось восстановиться на работе

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13 месяцев судебных разбирательств в четырех инстанциях понадобилось для того, чтобы отменить увольнение сотрудника ООО «Гестамп Тольятти», носившего на работе маску ненадлежащим образом. Это первый известный случай в современной практике, когда суд встает на сторону нарушителя масочного режима. О скандальном процессе рассказывает газета «Самарское обозрение» 27 декабря.

Найти брешь в антиковидном фронте сумел г-н Донской, сотрудник компании ООО «Гестамп Тольятти», уволенный оттуда за нарушение масочного режима. Он был принят в ООО «Гестамп Тольятти» 12 сентября 2019 года на должность оператора склада, сообщает ОБозрение.

В его обязанности входило управление погрузчиком и производство погрузочно-разгрузочных работ. В период распространения коронавирусной инфекции локальными актами в «Гестамп Тольятти» установили обязанность всех работников использовать одноразовые защитные маски.

С актами Донской был ознакомлен под подпись. Тем не менее 10, 11 и 12 ноября 2020 года на него составили докладные записки о нарушении масочного режима.

17 ноября Донской получил выговор, в тот же день появилась новая докладная записка о том, что он «отказывается носить маску правильно, закрывая дыхательные органы».

24 ноября 2020 года Донского уволили «в связи с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязанностей». Судя по материалам дела, г-н Донской пострадал за то, что передвигался на погрузчике по складу в маске, которая не закрывала нос.

Первоначально позиция судов строилась на том, что «если обязанность носить маски установлена локальным нормативным актом работодателя и работник был ознакомлен с этим приказом под подпись, то работодатель вправе привлечь работника к дисциплинарной ответственности».

Развернуть процесс помогла позиция прокуратуры, которая начала требовать удовлетворить иск, а также Шестой кассационный суд, посчитавший, что «выводы судов первой и апелляционной инстанций сделаны с существенным нарушением норм материального и процессуального права».

Кассация обратила внимание на то, что Донской в первой и второй инстанции неоднократно апеллировал к тому, что не был обеспечен необходимым количеством масок.

Кроме того, кассация обратила внимание на «наличие уважительных причин для неправильного ношения маски» (запотевание очков), на «предыдущее длительное добросовестное отношение к исполнению трудовых обязанностей», а также «отсутствие наступления каких-либо вредных последствий вследствие допущения им нарушений правил ношения маски».

Более того, кассационный суд заключил, что «судами не дано какой-либо оценки тому обстоятельству, что вредных последствий вследствие нарушений правил ношения маски не наступило».

В начале декабря 2021 года судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного суда рассмотрела дело повторно и вынесла решение уже в пользу Алексея Донского. Тональность рассмотрения дела изменилась кардинально.

Во-первых, судьи акцентировали внимание на «несоразмерности дисциплинарных проступков» «самому строгому виду дисциплинарной ответственности» — увольнению. Проступки характеризуются как малозначительные, так как «не повлекли каких-либо негативных последствий для производственного процесса и не причинили убытков работодателю».

Во-вторых, судьи акцентировали внимание на том, что Донской до ноября 2021-го «не имел дисциплинарных взысканий и каких-либо иных недостатков в работе». Два взыскания в ноябре и последующее увольнение могут «свидетельствовать о наличии в действиях работодателя дискриминации в сфере труда».

В-третьих, суд посчитал, что «доказательств фактического обеспечения средствами индивидуальной защиты органов дыхания в достаточном количестве» «Гестамп Тольятти» в суд не представил.

В итоге суд встал на сторону Донского, отменил увольнение и постановил восстановить его на работе. За период вынужденного прогула г-н Донской получит 450 тыс. рублей, а вот компенсация морального вреда оценена всего в 10 тыс. рублей.