Тольяттинские медработники сдали плазму крови с антителами для лечения пациентов с COVID-19

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В регионе продолжают пополнять запасы банка антиковидной плазмы. Одним из первых в конце прошлого года плазму сдал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Среди активных доноров – и представители медицинского сообщества.

Сотрудники Тольяттинской городской клинической больницы №2 им. В.В. Баныкина совместно с главным врачом учреждения Виталием Сибряевым посетили отделение Самарской областной клинической станции переливания крови в Тольятти и сдали плазму с антителами к COVID-19 для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией.

«Медицинские работники инфекционного госпиталя больницы делают все возможное для скорейшего выздоровления пациентов, применяют современные методы лечения, в том числе переливание антиковидной плазмы. Мы с коллегами тоже пришли сдать плазму с антителами, чтобы помочь нашим пациентам», - подчеркнул главный врач больницы Виталий Сибряев.

Метод лечения донорской плазмой является перспективным, особенно для групп пациентов со средне тяжелым течением инфекции. Наряду с лекарственной терапией он уже начал приносить положительные результаты.

«Участие в донорстве антиковидной плазмы - это возможность помочь людям, которые в этом нуждаются, - рассказал заведующий отделением нейрохирургии городской больницы №2 имени В.В. Баныкина Владислав Садовский. - Мое желание просто сделать так, чтобы побыстрее закончилась пандемия и мы вернулись к обычному ритму жизни».

Заготовка антиковидной плазмы в регионе идет уже около двух месяцев, ведется работа по формированию реестра потенциальных доноров, все больше людей откликаются с предложением пополнить ряды доноров и помочь тем, кто находится на стационарном лечении. Прежде чем попасть в лечебное учреждение, вся заготовленная плазма проходит тщательное обследование, еще на этапе отбора донора, после чего заготовленный компонент подвергается процедуре вирусинактивации.

«Инактивация патогенов компонента - это специальная высокотехнологичная процедура воздействия на плазму УФ лучом определенной длины волны и в присутствии специального агента Амотосолена, - пояснила заместитель директора по медицинской части Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Кудинова. - Данная процедура направлена на разрушение нуклеиновых кислот, бактерий и вирусов, которые могут находиться в плазме, тем самым обеспечивается вирусобезопасность донорской крови или ее компонента, в том числе и антиковидной плазмы».

Донором антиковидной плазмы может стать переболевший или прошедший вакцинацию человек, имеющей антитела к COVID-19. Для этого необходимо заполнить анкету и направить ее на станцию где формируют реестр доноров с антителами к COVID-19. Узнать более подробно о том, как стать донором, можно на сайте Службы крови Самарской области www.donorsamara.ru Сейчас в Самарской области заготовлено более 150 доз антиковидной плазмы, половина уже выдана в лечебные учреждения, передает пресс-служба облправительства.

Фото из открытых источников